В Омске открылось песокафе
Воодушевившись успехом первого в Омске котокафе «Самурай», за несколько лет работы которого удалось пристроить 86 мурчащих питомцев, его владелица Юлия Хмыз взялась за новый проект. Скоро в нашем городе появится еще одно заведение, работающее по такому же принципу - песокафе «Бимка».
- Песокафе будет работать по принципу антикафе, оплата по времени, куда уже будут включены напитки и угощение, - рассказывает Юлия. - Это будет место, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями, поработать в комфортной атмосфере, почитать, поиграть в настольные игры или приставку, или же просто провести время с собаками. Каждого песика, живущего в заведении, можно будет забрать домой после собеседования.
В песокафе планируют продавать листовой чай и зерновой кофе на развес. Выручка от продажи пойдет на благотворительность и помощь другим волонтерам.
Поддержать проект можно на здесь.