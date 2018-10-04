В Омске открылось песокафе

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-04T13:39:34+03:00

Там можно не только пообщаться с четвероногими за чашкой кофе, но и забрать питомца домой

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Воодушевившись успехом первого в Омске котокафе «Самурай», за несколько лет работы которого удалось пристроить 86 мурчащих питомцев, его владелица Юлия Хмыз взялась за новый проект. Скоро в нашем городе появится еще одно заведение, работающее по такому же принципу - песокафе «Бимка».

- Песокафе будет работать по принципу антикафе, оплата по времени, куда уже будут включены напитки и угощение, - рассказывает Юлия. - Это будет место, где можно отдохнуть, встретиться с друзьями, поработать в комфортной атмосфере, почитать, поиграть в настольные игры или приставку, или же просто провести время с собаками. Каждого песика, живущего в заведении, можно будет забрать домой после собеседования.

В песокафе планируют продавать листовой чай и зерновой кофе на развес. Выручка от продажи пойдет на благотворительность и помощь другим волонтерам.

Поддержать проект можно на здесь.