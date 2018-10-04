Рыжая Бестия поймала грабителя, укравшего в Омске школьные учебники

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-04T12:50:06+03:00

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Жительница Омска стала жертвой ограбления в Амурском поселке. Женщина находилась дома одна, когда кто-то постучал в окно ее частного дома. Омичка подумала, что это соседка и открыла дверь. На пороге оказался пьяный мужчина. Он оттолкнул хозяйку и ворвался в дом. Пока грабитель собирал вещи, попадавшиеся ему на глаза, женщина убежала к соседке и вызвала полицию.

К приезду полиции грабитель ушел с вещами сибирячки. Его добычей стали детский рюкзак с учебниками за третий класс, школьная форма, сотовый телефон, две соломенные шляпы и весла. Потерпевшая оценила ущерб в 10 тысяч рублей.

Как рассказали в омской полиции, служебная собака по кличке Рыжая Бестия быстро вышла на след вора. Он был у себя дома, где его и задержали.