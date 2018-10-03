2018-10-03T12:09:16+03:00
Общество

Бывшей сотруднице «Омской правды», оказавшейся в хосписе, собирают деньги

Женщине нужен слуховой аппарат
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: фонд паллиативной помощи «Обнимая небо»Фото: фонд паллиативной помощи «Обнимая небо»
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Мария Алексеевна Макаренко большую часть жизни проработала в газете «Омская правда» наборщиком-верстальщиком. О своей работе в издании женщина отзывается с теплотой в душе.

- Там люди все интересные, умные, активные! - рассказавает Макаренко. - И мне нельзя было отставать. Замечательные люди! Это сейчас от меня никакого толку!

Детей у Марии Алексеевны нет - в свое время рожать не разрешили врачи. Помощи пенсионерке ждать неоткуда. Сейчас ей 87 лет, и она попала в хоспис, лишившись слуха. Чтобы хоть как-то помочь, фонд паллиативной помощи «Обнимая небо» собирает 53,5 тысячи рублей. На эти деньги планируют приобрести два слуховых аппарата - один для Марии Алексеевны, другой для еще одной подопечной фонда - врача акушера-гинеколога.

Все, о чем сейчас мечтает Мария Алексеевна, - это вновь слышать мир. Пока до осуществления этого еще далеко - собрано всего лишь 5 тысяч рублей.

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