Омский студент заплатит больнице за отказ работать педиатром

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-02T10:11:01+03:00

Доктор объяснил свой отказ работать в сельской больнице тем, что в больнице не было вакансии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он получал надбавку в стипендии, но выполнять условия договора отказался

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Большереченская районная больница заключила договор со студентом старшего курса омской медакадемии. По условиям молодой специалист должен был отработать прибавку к стипендии, которую ему обещали начислить.

Но по окончании обучения, новоиспеченый педиатр передумал ехать в село. Ему пришлось вернуть перечисленные ему деньги - в общей сложности 35 тысяч рублей. После того, как выпускник отказался заключать трудовой договор с больницей, на него подали иск.

Как сообщили в пресс-службе Центрального суда, выпускника обязали вернуть больнице полученные деньги.

Доктор объяснил свой отказ работать в сельской больнице тем, что надбавка к стипендии поступала с задержкой, а по окончании учебы в больнице не было вакансии.