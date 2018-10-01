2018-10-01T12:30:52+03:00
Общество

Омичка и ее восьмилетняя дочь чуть не погибли в горящей машине

Они доставлены в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Женщину и ее ребенка доставили в больницу.Женщину и ее ребенка доставили в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на 1 октября на улице 6-й Балтийской произошел пожар в кирпичном гараже, где находилась машина «Тойота Карина». Когда пожарные прибыли на место происшествия, из гаража шел сильный дым. Внутри горевшей машины находилась 49-летняя женщина и ее 8-летняя дочь.

- Пожар потушили за 25 минут, причиной возгорания было неосторожное обращение женщины с огнем. У автомобиля полностью сгорела внутренняя обшивка, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Женщину в тяжелом состоянии с ожогами доставили в БСМП-1, а ребенка с отравлением угарным газом в детскую клиническую больницу. На месте происшествия также находилась 79-летняя бабушка, у которой от волнения подскочило давление, ее медики осмотрели на месте.

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