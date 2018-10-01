Омичам рассказали, как будет ходить автобус до Центрального рынка

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-01T10:52:55+03:00

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Бесплатный автобус начнет курсировать по пятницам и субботам с 5 октября. Маршрут будет проходить от остановки «Улица 25-я Линия» до Центрального рынка по улице 10 лет Октября с поворотом на Фрунзенский мост и далее по улице Гусарова.

От остановки «Улица 25-я Линия» автобус будет отъезжать в 09.00, 11.00, 13.00. От Центрального рынка в 10.00, 12.00 и 14.00.

Как рассказали в горадминистрации, первое время нужно будет оценить, насколько этот маршрут эффективен и популярен среди горожан. Специалисты планируют выяснить, сколько пассажиров воспользовались автобусом и зашли на рынок. Для этого на входе туда установили специальные счетчики посетителей.