Юбилейный мост в Омске откроют уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-01T06:57:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В городской администрации объявили, торжественное открытие движения по Юбилейному мосту состоится 3 октября. В нем примет участие Сергей Меняйло, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе, а также губернатор Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Мост будет сдан почти на месяц раньше срока, согласно контракту, работы должны были завершиться только 30 ноября. Ремонт моста длился год, и как сообщают строители, Юбилейный мост – это единственный объект в России, ремонт которого был выполнен путем разбора центральной части с использованием системы натяжения для фиксации противоположных частей конструкции.

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе прошли испытания моста на прочность, по результатам которых, отклонений от нормы не было зафиксировали. Всего на реконструкцию моста было выделено более 328 миллионов рублей.