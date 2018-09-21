В Омске заменят трамвайные пути

21 Сент. 08:04 2018-09-21T08:04:32+03:00

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На улице Серова в Омске запланировано поменять 400 метров рельсов. По этому участку пути проходят самые загруженные трамвайные маршруты №2, 4, 8 и 9. Поэтому городские власти приняли решение проводить работы, не останавливая движение. Менять пути будут только ночью, поэтому жителям близлежащих домов придется потерпеть шум из-за ремонта. С ними уже согласовано проведение работ.

Чтобы увеличить срок службы трамвайных рельсов их заменят более прочными железнодорожными, поэтому следующая замена понадобится через 20 лет.

Как рассказали в департаменте транспорта, на сроки завершения работ влияет погода. В лучшем случае пути поменяют до 1 ноября.