2018-09-20T14:22:45+03:00
Общество

Бюджет Омска увеличили на 460 миллионов

Это стало возможным за счет межбюджетных трансфертов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На сегодняшнем заседании горсовета рассмотрели изменения в бюджете Омска. Расходы увеличили на 532 миллиона, а доходы на 460 миллионов. Дефицит бюджета увеличится на 72 млн рублей.

На заседании также обсуждалось распределение дополнительных средств. Например, 137,3 млн рублей уйдет на зарплату бюджетников из-за увеличения их зарплаты на 4%. 167 млн рублей направят на компенсацию транспортным предприятиям из-за разницы в тарифе и реальной стоимости проезда.

Еще 5 миллионов будет выделено футбольному клубу «Иртыш», который сейчас успешно выступает в первенстве России. Еще 10 миллионов будет потрачено на кронирование деревьев в школах.

Из общего объема дополнительных средств федеральные средства – это всего лишь 10%, остальное – это областной бюджет.

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