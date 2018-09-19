В Омске ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места

19 Сент. 09:19 2018-09-19T09:20:19+03:00

Очевидцев происшествия просят звонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 79-35-04 или 02. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Скорую» пострадавшему мужчине вызвали очевидцы, но было уже поздно

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось накануне, 18 сентября, вечером на 13-ой Комсомольской.

- Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя предположительно автомобилем «Киа Сид» белого цвета, двигаясь по улице 13-ая Комсомольская в направлении улицы Леонова, в районе дома № 24 допустил наезд на пешехода, - сообщает пресс-служба областного УМВД. -

Очевидцы вызвали полицейских и «скорую помощь». Но пострадавший в результате ДТП мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Тем временем, предполагаемого виновника ДТП ищут. Если вы оказались очевидцем этого происшествия, просьба позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 79-35-04 или 02.