2018-09-19T09:20:19+03:00
Происшествия

В Омске ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места

«Скорую» пострадавшему мужчине вызвали очевидцы, но было уже поздно
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Очевидцев происшествия просят звонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 79-35-04 или 02.Очевидцев происшествия просят звонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 79-35-04 или 02.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось накануне, 18 сентября, вечером на 13-ой Комсомольской.

- Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что неизвестный водитель, управляя предположительно автомобилем «Киа Сид» белого цвета, двигаясь по улице 13-ая Комсомольская в направлении улицы Леонова, в районе дома № 24 допустил наезд на пешехода, - сообщает пресс-служба областного УМВД. -

Очевидцы вызвали полицейских и «скорую помощь». Но пострадавший в результате ДТП мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Тем временем, предполагаемого виновника ДТП ищут. Если вы оказались очевидцем этого происшествия, просьба позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 79-35-04 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске