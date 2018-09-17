2018-09-17T13:10:57+03:00
Происшествия

Омич с костылем угнал «газель», чтобы не идти домой пешком

Приехав домой, он сказал жене, что теперь это их машина
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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О том, что его «газель» угнали, житель Азовского района с удивлением узнал от знакомого. Как выяснилось, мужчина оставил машину в селе Петровка, а обнаружили ее в Петровке. Оказалось, микроавтобус угнал местный житель с костылем. Видимо, он решил, что на автомобиле добираться до дома намного удобнее.

- 55-летний мужчина, передвигающийся при помощи костыля, направлялся из областного центра в Сосновку, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Попутчики высадили его в Петровке, не доставив в конечный пункт. Мужчина решил угнать «газель», чтобы завершить маршрут. Ключ зажигания находился в салоне. Приехав домой, супруге злоумышленник пояснил, что теперь это их машина.

Машину вернули владельцу, а угонщика будут судить.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

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