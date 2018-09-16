В Омске мужчина после выстрела в голову упал с 16 этажа

16 Сент. 09:30 2018-09-16T09:30:29+03:00

Шансов выжить у мужчины не было. Фото: vk.com

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Настоящая трагедия разыгралась на окраине Омска в эти выходные. Там погиб человек. Мужчина, по словам свидетелей, упал из окна 16-этажки.

- Примерно в два часа дня из окна дома на Машиностроительной выпал неизвестный мужчина, - написал в социальных сетях омич и выложил фото не для слабонервных.

На снимках видно, что на асфальте около подъезда лежит мужчина. Что случилось, пока неизвестно. В причинах трагедии разбирается омская полиция. Там уже подтвердили это проишествие на улице Машиностроительная.

Тем временем, в социальных сетях начали появляться подробности этой трагедии. Правда, проверить их на достоверность пока невозможно.

- Мужчина самоубился: сначала выстрелил себе в голову из пистолета, а потом полетел, - написал один из пользователей в соцсетях.