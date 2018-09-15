Омская невеста, покупая свадебное платье в интернете, попалась на уловку аферистов
Омраченым оказалось предстоящее важное событие для 22-летней омички.
По информации пресс-службы областного УМВД, девушка собирается замуж. В поисках свадебного платья она зашла на сайт в интернете, где их продавали. Цены оказались вполне демократичными и девушка решила рискнуть.
Выбрав понравившуюся модель, она оплатила покупку банковской картой - перевела на указанный счет 7200 рублей. Но вскоре выяснилось, что виртуальный не только магазин, но и все товары в нем. «Продавец» перестал выходить на связь.
Не дождавшись заказа, девушка обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если аферистов найдут, им грозит до двух лет лишения свободы.