Омская невеста, покупая свадебное платье в интернете, попалась на уловку аферистов

15 Сент. 09:35 2018-09-15T16:02:44+03:00

Свое платье покупательница видела только на картинке. Фото: Андрей АБРАМОВ

Девушка перевела деньги, но покупку так и не получила

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Омраченым оказалось предстоящее важное событие для 22-летней омички.

По информации пресс-службы областного УМВД, девушка собирается замуж. В поисках свадебного платья она зашла на сайт в интернете, где их продавали. Цены оказались вполне демократичными и девушка решила рискнуть.

Выбрав понравившуюся модель, она оплатила покупку банковской картой - перевела на указанный счет 7200 рублей. Но вскоре выяснилось, что виртуальный не только магазин, но и все товары в нем. «Продавец» перестал выходить на связь.

Не дождавшись заказа, девушка обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если аферистов найдут, им грозит до двух лет лишения свободы.