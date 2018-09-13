В Омске разыскивают педофила напавшего в подъезде на 12-летнюю девочку

13 Сент. 12:03 2018-09-13T12:04:24+03:00

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о разыскиваемом, позвонить по телефонам: 71-03-04 или 02. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вечером 31 января в городке Нефтяников. Вслед за 12-летней девочкой в подъезд многоэтажки на проспекте Королева зашел неизвестный мужчина. Извращенец надругался над ребенком и успел скрыться до того, как его успели поймать взрослые. Теперь его разыскивают правоохранители.

- Следственными органами Следственного комитета России по Омской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), разыскивается неизвестный мужчина, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о разыскиваемом, позвонить по телефонам: 71-03-04 или 02.