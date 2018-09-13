В Омске наказали три предприятия, которые травили жителей выбросами

13 Сент. 05:01 2018-09-13T05:01:30+03:00

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Минприроды продолжает находить нарушителей, которые загрязняют воздух и не следят за экологией. На этот раз за руку поймали сразу три предприятия. От их деятельности и выбросов могли долгое время страдать омичи.

Например, проверка показала, что ООО «ПО «Омбытпошив» аж пять лет назад в последний раз оценивало специальными расчетами свои выбросы. Попросту за их уровнем никто не следил. Та же претензия у экологов была и к фирме ООО «НортонСтальВтромет».

Не соблюдало при работе указание метеорологов ООО «Цветной бульвар», хотя предприятие относится к III категории опасности по выбросам вредных (загрязняющих) веществ в воздух. В итоге в Минприроды сообщают, что все нарушения устранены, а должностные лица оштрафованы.