Инспекторы и приставы поймали в Омске водителя, задолжавшего 1,5 млн

12 Сент. 12:23 2018-09-12T12:23:00+03:00

За три часа удалось проверить более 200 водителей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Омские гаишники вместе с приставами провели рейд "Неплательщик". На дорогах города они ловили должников. За три часа удалось проверить более 200 водителей. Улов на должников оказался богатый. Не платили по счетам сразу 20 омичей. Об этом рассказали в пресс-службе омской полиции.

Один из них задолжал полтора миллиона рублей, другой - 180 тысяч. И платить, судя по всему, омичи и не собирались. Обоих доставили в отдел судебных приставов. А у 45-летнего водителя отобрали автомобиль «Хендэ» в качестве обеспечительной меры.Он не оплатил 116 тысяч. Машину уже отвезли на штрафстоянку, забрать ее омич сможет лишь после оплаты той суммы, которую он задолжал.

У многих оказались неоплаченные штрафы. Напомним, что добровольно погасить их водитель должен в течение 60 суток.