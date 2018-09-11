Из омского метро предложили сделать ночной клуб

11 Сент. 04:53 2018-09-11T04:53:30+03:00

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В Омске обсудили тенденции в развитии городов и городской среды. Среди экспертов был и приехавший американский архитектор Альфредо Бриллембург. Он заявил, что наш город ему очень понравился. По мнению гостя, Омск очень похож на пригороды Киева и Белграда.

- На самом деле я очень удивился. С одной стороны, Омск типичный российский провинциальный город, - цитирует "Омск здесь" Альфредо Бриллембурга. В центре - домики 18 века, а в спальных районах - советские постройки. Но он очень раздробленный, и такая проблема есть везде.

Отдельно американец остановился на теме омского метро.

- По сути вам надо не метро, а городскую электричку. Когда вам нужно доехать из одного спального района в другой. Я называю это просто - система поездов. Вам просто нужна система электричек. Так что если хотите передвигаться по городу, то хороший вариант - трамвай. Они кстати очень хорошо развиты в Швейцарии, - сказал архитектор из США.

В вырытых тоннелях метро, по мнению Бриллембурга, можно было открыть ночные клубы.

- Такая практика существует в Нью-Йорке. Там ночной клуб называется "Тоннель".

Добавим, что строительство метро в Омске заморожено. На достройку первой линии нужно около 21 миллиарда рублей.

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