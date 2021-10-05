Село - это люди

В такой год особенно остро встаёт вопрос о реальной помощи сельским товаропроизводителям от государства.

Мы попросили подвести итоги очередного сельскохозяйственного сезона и оценить перспективы развития отрасли президента Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области Ивана Бригерта.

- Иван Леардович, омские фермеры вновь подтвердили свой профессионализм и умение работать. Даже в таких сложных условиях, вы вырастили и собрали урожай. Какой ценой?

- Да, урожай в этом году стал для нас "дорогим". На сегодняшний день региональные показатели отчётной статистики относительно благополучные в целом. Но только тот, кто работает на земле может рассказать, каким огромным трудом, физическим и нервным напряжением дался нам нынешний сезон. Как руководители хозяйств вместе с механизаторами ночевали в поле. Как механизаторы целыми днями под палящим солнцем, в 37-градусную жару буквально жили за рулём. И сейчас мы ещё продолжаем уборочную кампанию. Каждый год в канун профессионального праздника - Дня работников сельского хозяйства - принято называть имена лучших, достойных поощрения. А я, например, не могу кого-то конкретно выделить, потому что мы все вместе прошли этот трудный путь от посевной до уборочной. Все достойны наград и огромной благодарности. У каждого хозяйства свои итоговые показатели, у нас, в среднем, 10-12 центнеров с гектара. По хорошим прогнозам цена составит 14 тыс. руб. без НДС. Но даже при такой цене говорить о рентабельности и маржинальности для фермеров, к сожалению, не приходится. Потому что прибыль изначально "съело" удорожание гербицидов, металла, запчастей, техники, топлива - всех составляющих себестоимости конечной продукции. На съезде в Москве в 2018 году в моем выступлении звучало: рука не поднимается продать 9 тонн хлеба и купить 1 тонну солярки . На сегодняшний день, чтобы купить 1 тонну аммофоса - азотно-фосфатного концентрированного растворимого удобрения – нужно продать 5 тонн зерна. О какой эффективности производства, о каком техническом перевооружении и о каком развитии в данной ситуации можно говорить?

- А как изменить ситуацию?

- На мой взгляд, конкретные качественные перемены начнутся только тогда, когда будет на государственном уровне пересмотрена политика в отношении отечественных аграриев и развития сельских территорий. Да, сегодня действует целый ряд мер финансовой поддержки для сельхозпроизводителей. Но они размываются на фоне всеобщего подорожания и нестабильности. Пора уже тем, кто принимает государственные решения повернуться лицом к фермерам, а не концентрировать всё своё внимание на создании преференций для крупного бизнеса. Его, кстати, у нас в области уже почти и не осталось. А фермеры кормили и будут кормить омичей, обеспечивая продовольственную безопасность региона. И никакой холдинг с разрекламированным громким именем их не заменит. А для того, чтобы фермерские хозяйства успешно и стабильно работали нужно, чтобы в законодательную власть пришли люди, знающие сельский труд и сельскую жизнь не понаслышке. Сегодня, к сожалению, туда приходят, чтобы отстаивать свои предпринимательские интересы, от сельских территорий выдвигаются те, кто никогда не работал на земле. Нам трудно ждать от них реальной помощи. И не поменяется ситуация, пока законодателями не станут люди, которые прошли этот путь от и до, знают цену сельского труда.

- Про финансовые механизмы понятно, их нужно реформировать, а в чём ещё заключается комплекс государственной поддержки?

- Приведу простой пример. Осень - мы, помимо того, что должны уборку закончить, должны ещё и привести свои земли в соответствие требованиям безопасности. Леса ведь каждый год горят. Только мне не понятно, почему фермеры в обязательном порядке должны опахивать поля, а лесничества свои объекты - нет? Почему в данном вопросе государство устранилось? Вот у нас на севере области практически не осталось земледельцев, так там и горят территории, потому что некому создавать контрольные полосы. Почему лесничествам в этом вопросе не дают полномочий, не обеспечивают техникой и не спрашивают за безопасность? Пока ответа нет.

И ещё один очень важный момент: сельское хозяйство начинается с людей, с тех, кто живёт и работает на земле. А значит, необходимо создавать для них нормальные социальные и бытовые условия. Я сейчас говорю не только о фермерах. Нужно разработать и внедрить программу поддержки для владельцев личных подворий. Чтобы мужу и жене, ведущим подсобное хозяйство, шёл рабочий стаж и была гарантирована пенсия. Одновременно необходимо стимулировать тех, кто держит домашний скот. Эти люди не только сами себя обеспечивают, но и горожан снабжают качественными, свежими продуктами. Но сегодня вряд ли они смогут покупать пшеницу на корм скоту по цене 15 тыс. руб. Нужно компенсировать им затраты из бюджета, хотя бы на 20%-30% от стоимости. Ведь не будет личного подворья, не будет и села. Раньше в селе, где я живу, было стадо из более чем 400 коров. Почти в каждой семье была корова. А сегодня их всего 13. В молодости, я бы очень удивился, если бы узнал, что через много лет сельские жители будут приходить в магазин за пельменями.

Повторюсь, село - это люди, которые живут на этой территории. Так давайте создадим им условия для нормальной жизни. Вот сейчас у детей в сельской местности есть интернет, есть телевидение, они видят, как живут их сверстники в Москве, в других крупных городах и странах. Им есть, с чем сравнить и они не понимают, почему стартовые условия так разнятся. Почему их образ жизни так разительно отличается от образа жизни сверстников в городах. Они ведь не в другом государстве живут. Почему нельзя и в сёлах строить детские сады, школы, Дома культуры? Я не говорю о больших, дорогостоящих объектах. Нам хватит и маленьких, но своих, чтобы не приходилось детей из Калачёво и Путинцево возить на занятия в Новоомское или в город. У нас в одном селе есть старая саманная школа. Там учится 40 ребятишек. И у них в школе нет спортзала, а значит нет и уроков физкультуры. О каких государственных образовательных стандартах можно говорить в этом случае? Дети всё это видят и, закончив школу, бегут из деревни. Они никогда не останутся в селе, пока там не будут созданы нормальные условия для жизни. Я хочу, чтобы людям было интересно и комфортно жить и работать на земле, иначе мы никогда не поднимем сельское хозяйство.

И сегодня, в канун нашего профессионального праздника, я поздравляю всех своих друзей, коллег и партнёров. Огромное спасибо и низкий поклон каждому, кто работает на земле! Будьте здоровы и благополучны, ведь на вас держится вся наша страна!