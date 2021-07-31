«К сожаление, такое случается»: В омском минздраве рассказали, почему бывший замминистр культуры 2 дня не могла вызвать врача

Анна Статва после положительного теста на ковид несколько дней не могла дождаться врача на дом. Фото: ВКонтакте

Бывший замминистра культуры Анна Статва пожаловалась на то, что несколько дней не могла вызвать на дом врача после положительного теста на ковид. По словам бывшей чиновницы, дозвониться в поликлинику было нереально, а на горячей линии по коронавирусу помощь так и не смогли оказать. При этом у Анны Статвы была температура под 40 и потеря обоняния. Добиться вызова врача она пыталась с 27 июля.

- Я вновь звоню на горячую линию, а там мне говорят, что моя заявка обработана и врач у меня был. На мой вопрос: "Зачем вы мне лжете?". Девушка отвечает: "Я вам не лжу". Ну, тут мне все становится предельно понятно относительно работников Горячей линии, - рассказала бывшая замминистра культуры.

По ее словам, пройти МСКТ, которая показала 24-процентное поражение легких, помогли связи, друзья и знакомый врач.

- Мне назначили лечение и продолжают контролировать мое состояние и еще неизвестно, чем все закончится. Но ведь не у всех есть такие друзья! А что делать остальным? - написала бывшая чиновница в соцсетях.

В омском минздраве проблему признали. Там объяснили, почему так получилось и по какой причине Анна Статва несколько дней не могла дождаться врача.

- Никто не скрывает, что ситуация с коронавирусом на сегодня очень серьезная. Врачи работают далеко за рамками рабочего времени. Сотрудница горячей линии передала обращение Анны Леонидовны в Горбольницу № 9, там оно было принято, но по техническим причинам некорректно отобразилось в программе, - пояснили в ведомстве. - К сожалению, такое случается. Для решения ситуации есть варианты: кто-то из родственников и друзей может пойти в поликлинику и записать пациента на актив; можно вызвать скорую помощь; можно обратиться в ведомство через портал «госуслуги».

Сама бывшая чиновница осталась довольна тем, как разрешилась ее проблема. Она поблагодарила всех за поддержку. Врач ее уже осмотрел.

- Вот она - волшебная сила социальных сетей и СМИ! Пришел врач, даже 2 врача! Посмотрели, поговорили, изучили анализы, послушали, выдали лекарства, назначили дату повторного ПЦР-теста.