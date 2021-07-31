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Общество31 июля 2021 3:00

«К сожаление, такое случается»: В омском минздраве рассказали, почему бывший замминистр культуры 2 дня не могла вызвать врача

К медикам Анна Статва обратилась после положительного ПЦР-теста
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Анна Статва после положительного теста на ковид несколько дней не могла дождаться врача на дом.

Анна Статва после положительного теста на ковид несколько дней не могла дождаться врача на дом.

Фото: ВКонтакте

Бывший замминистра культуры Анна Статва пожаловалась на то, что несколько дней не могла вызвать на дом врача после положительного теста на ковид. По словам бывшей чиновницы, дозвониться в поликлинику было нереально, а на горячей линии по коронавирусу помощь так и не смогли оказать. При этом у Анны Статвы была температура под 40 и потеря обоняния. Добиться вызова врача она пыталась с 27 июля.

- Я вновь звоню на горячую линию, а там мне говорят, что моя заявка обработана и врач у меня был. На мой вопрос: "Зачем вы мне лжете?". Девушка отвечает: "Я вам не лжу". Ну, тут мне все становится предельно понятно относительно работников Горячей линии, - рассказала бывшая замминистра культуры.

По ее словам, пройти МСКТ, которая показала 24-процентное поражение легких, помогли связи, друзья и знакомый врач.

- Мне назначили лечение и продолжают контролировать мое состояние и еще неизвестно, чем все закончится. Но ведь не у всех есть такие друзья! А что делать остальным? - написала бывшая чиновница в соцсетях.

В омском минздраве проблему признали. Там объяснили, почему так получилось и по какой причине Анна Статва несколько дней не могла дождаться врача.

- Никто не скрывает, что ситуация с коронавирусом на сегодня очень серьезная. Врачи работают далеко за рамками рабочего времени. Сотрудница горячей линии передала обращение Анны Леонидовны в Горбольницу № 9, там оно было принято, но по техническим причинам некорректно отобразилось в программе, - пояснили в ведомстве. - К сожалению, такое случается. Для решения ситуации есть варианты: кто-то из родственников и друзей может пойти в поликлинику и записать пациента на актив; можно вызвать скорую помощь; можно обратиться в ведомство через портал «госуслуги».

Сама бывшая чиновница осталась довольна тем, как разрешилась ее проблема. Она поблагодарила всех за поддержку. Врач ее уже осмотрел.

- Вот она - волшебная сила социальных сетей и СМИ! Пришел врач, даже 2 врача! Посмотрели, поговорили, изучили анализы, послушали, выдали лекарства, назначили дату повторного ПЦР-теста.

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