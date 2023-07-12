За смерть 14-летнего школьника в аквапарке «Политотдела» семье выплатили 3 миллиона рублей

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В прокуратуре Омской области сообщили, что настояли на выплате компенсации размером 3 миллиона рублей семье школьника, погибшего на горке в бассейне «Политотдела». Напомним, 14-летний школьник утонул в бассейне в мае 2022 года, катаясь на водных аттракционах базы отдыха. Подросток находился в группе из 20 одноклассников 7 класса 113 школы города Омска, в сопровождении 2 взрослых, но не умел плавать.

- В настоящее время уголовное дело в отношении управляющего базы отдыха «Политотдел» за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека, находится на рассмотрении в суде. Также прокурорская проверка показала, что родители 14-летнего мальчика, утонувшего в аквапарке, длительное время не могли получить денежные средства в качестве компенсации причиненного морального вреда, - пояснили с пресс-службе прокуратуры.

Еще в декабре 2022 года по иску родителей погибшего ребенка суд обязал ООО «Родонит», предоставлявшее развлекательные услуги аквапарка в здании базы отдыха, выплатить пострадавшим 3 миллиона рублей, но с выплатами собственник не спешил. Пока на него не повлияли прокуроры.

- После вмешательства в ситуацию прокуратуры Любинского района Омской области денежные средства от собственника имущественного комплекса базы отдыха в полном объеме поступили на расчетный счет «Родонит» для направления пострадавшим. В настоящее время родители погибшего ребенка получили денежные средства, - заверили в надзорном ведомстве.