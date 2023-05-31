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Происшествия31 мая 2023 4:00

Не доставайся никому: житель Омской области поджег совместно нажитую с супругой машину

Супруги в Омской области не смогли договориться о разделе автомобиля, и обиженный муж сжег машину
Наталья ВИРКУНЕН
Иллюстрация.

Иллюстрация.

Фото: Александр КОЦ

Полиция Омской области подозревает жителя Полтавского района в умышленном уничтожении имущества. Авто, которое тот, предположительно, не смог «мирно» разделить с экс-супругой, он решил поджечь, сообщили в полиции 31 мая 2023 года.

- 47-летний выпивший местный житель после того, как бывшая жена не позволила взять ключи от автомобиля, бросил в салон машины пластиковую бутылку с бензином и поджег ее, – сообщили в пресс-службе полиции.

Вовремя потушить горевшее авто марки «Шевроле Нива» не удалось, он выгорел полностью. Отметим, что в среднем автомобиль, по данным МЧС, полностью выгорает всего лишь за 7-8 минут.

В правоохранительных органах, в свою очередь, добавили, что за плечами обиженного супруга - богатое криминальное прошлое. Судимость за побои.

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