По решению Хоценко военнослужащим по контракту в Омской области будут доплачивать по 100 тысяч рублей

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Глава Омской области Виталий Хоценко установил дополнительную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Миноброны РФ с 1 марта 2023 года, в размере 100 тысяч рублей. Она будет действовать в дополнение к действующей федеральной выплате в 195 тысяч рублей, которую получают контрактники по решению Президента России Владимира Путина.

- Сегодня приняли решение выплачивать контрактникам по 100 тысяч рублей. Это дополнительная региональная выплата от Правительства Омской области всем контрактникам, заключившим соответствующий договор с Министерством обороны, начиная с 1 марта текущего года. Выплата распространяется не только на жителей Омской области, но и жителей других регионов Российской Федерации, подписавших в пунктах отбора Омской области контракт с Министерством обороны. Мы также будем платить им по 100 тысяч рублей, — рассказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Напомним, желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в пункт отбора по адресу: город Омск, улица 3-я Островская, 3а. С мая в регионе действует Омская школа спецназа «Альфа», где будущих защитников обучают ветераны, прошедшие горячие точки. Подготовка ведется по различным направлениям, востребованных в условиях специальной военной операции: по основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим.