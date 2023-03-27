Древние проблемы: известный омский строитель Олег Шишов высказался о предстоящем ремонте моста у Телецентра

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После известия от мэрии Омска о заключении двух контрактов на капремонт мостов известный омский строитель Олег Шишов высказался на эту тему. В частности, он прокомментировал предстоящий капремонта моста имени 60 лет ВЛКСМ, который еще называют мостом у телецентра.

- Сейчас как раз обсуждаем вопросы, идет совещание по мосту имени 60 лет ВЛКСМ. В декабре должны закончить проект, должны получить положительное заключение госэкспертизы. Да, есть проблемы, древние, больные, я занимался этим мостом, когда его еще в 1979 году вводили в эксплуатацию. С тех пор некоторые проблемы так и остались, сейчас нужно их ликвидировать. И я тоже буду заниматься этим мостом, сейчас как раз обсуждаю проблемы, которые нужно решить. Мы стараемся с минимальными затратами бюджета все сделать элегантно», - пояснил «СуперОмска» советник председателя совета директоров АФК «Система» Олег Шишов.

Выполнять работы стоимостью в 40,4 млн рублей по мосту у телецентра будет ООО «Мост», созданный на базе НПО «Мостовик», который основал и возглавлял Олег Шишов.

Будут ли перекрывать мост полностью, станет известно только после утверждения проекта.