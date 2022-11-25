В Омской области в эти выходные похолодает до -36 градусов

Неизвестно, когда температура воздуха в регионе вернется в климатическую норму Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омской области в эти выходные ожидается резкое похолодание до -36 градусов и без существенных осадков. Об сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 25 ноября, в ночные часы столбик термометра опустится до -19 градусов. При прояснении от -24 до -29 градусов. Днем воздух прогреется -12 градусов. В течение суток существенных осадков не ожидается. Скорость ветра от 5 до 13 метров в секунду.

В субботу, 26 ноября, ночью похолодает до -30 градусов, местами по Омской области до -36 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -21 до -26 градусов. В Омске и области без осадков. Ветер северный, северо-западный до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 27 ноября, ночью на территории региона ожидается от -25 до -30 градусов. При прояснении до -36 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -20 градусов. В Омске и в области вновь осадков не ожидается. Ветер будет слабый - его скорость не превысит 7 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что в грядущие выходные в регионе температура воздуха будет на 10 и более градусов ниже климатической нормы.