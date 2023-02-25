«От нас зритель должен уходить в хорошем настроении»: в Омской области прошел концерт военной песни в исполнении барнаульской группы «Бачи»

Фото: из архива коллектива.

23 февраля в Комсомольском поселении Омского района состоялся концерт военной песни. На сцене солировала барнаульская группа «Бачи». Коллектив – частый гость в омском регионе. В ноябре 2022-го и январе 2023-го лидер группы, афганец, официальный представитель фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» Сергей Пантелеев своими песнями провожал мобилизованных в зону СВО, и не только из нашего региона. Он – частый гость мероприятий Центра патриотического воспитания Омской области.

И, как оказалось, в Омском районе только за два месяца «Бачи» побывали трижды. Их репертуар пользуется популярностью у местных. И это не просто слова – на последнем концерте зал был почти битком, и по окончании полуторачасовой программы зрители просили спеть еще.

В памяти соотечественников и сегодня хранится немало песен первой мировой, гражданской войн и, конечно же, Великой Отечественной. Но что такое современная военная песня? Существует ли сегодня такой жанр? Что несет он людям? И что предпочитают слушать зрители в период спецоперации на Украине, корреспондент «КП-Омск» спросил у Сергея Пантелеева.

- Военные события, война – что они значат сейчас для рядового обывателя? Для вас лично?

- Это такое событие, которое присутствует в жизни каждого человека, что бы там ни думали. Когда идет война, она затрагивает и все сферы мирной жизни. В эти дни мы должны только поддерживать друг друга, пусть не там, не на передовой, а здесь – каждый на своем месте. Здесь даже слово каждое важно. Помните простую истину из фильма Сергея Бодрова младшего «Брат» - «Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это очень старый, простой и примитивный принцип, но это так. Когда война не угрожает, когда война кончилась — тогда да, можно говорить: вот это было не так, и это было не так».

- Вы сами служили в Афганистане – там что важнее всего?

- Верить во что-то. Обязательно. Это самое главное. Неважно даже, какой ты человек, что у тебя в прошлом. Нести эту веру в себе. Добавлю, что служил в Кабуле с января 1985-го по октябрь 1986 года.

- Вы начали петь в Афганистане. А как вас вообще потянуло на творчество на гражданке?

- Нам даже в Афганистане повезло: во взвод привезли гитару – подарок от воронежских девчонок. С нее все и началось. Набрали багаж песен, а по приходу домой пели, пели и еще раз пели. Жили этим. И продолжили, наверное, потому что ветеранское движение афганцев было очень мощным в Алтайском крае, та война затронула многие семьи. Последствия афганской войны сказались почти на каждом из барнаульцев. Мы пели, потому что это было частью нашей жизни. Нас просили еще и еще, потому что это было частью жизни зрителей, так и пошло.

Ведь буквально с первых дней пребывания советского контингента на афганской земле стали рождаться новые песни о судьбах наших солдат. К середине 80-х, на пике этой волны, появились знаменитые на всю страну ансамбли «Каскад» и «Голубые береты», их полюбила молодежь, и вскоре Главное политическое управление Советской Армии санкционировало выпуск целой серии дисков-гигантов с песнями воинов-интернационалистов. Многотысячные их тиражи раскупались за считанные дни.

- Вы бываете на проводах солдат в зону СВО. Но, если честно, то проводы в горячие точки и атмосфера расставания не слишком способствуют восприятию музыки. Вы как считаете?

- Считаю, что окончательно убивать военный дух тягостной лирикой и не нужно, а песня, наоборот, испокон веков была и остается выразителем дум и чаяний тысяч людей. Она передается из уст в уста и сплачивает народ в дни тяжелых испытаний. Поэтому настрой такого выступления должен быть боевой, бодрый, а не «убийственный».Иисходя из этого мы и подбираем репертуар. Это авторские песни, военная классика, афганский фольклор. Да, ряд произведений заденут за живое, но в границах разумного. Ведь к нам на концерты нередко приходят матери погибших ребят. Зачем теребить лишний раз им душу? Зачем загонять зрителя в эту депрессию? От нас зритель должен уходить в хорошем настроении.

Выступление на проводы мобилизованных в Омске, январь 2023 года. Фото: из архива коллектива.

- Можно услышать бытующее мнение, что армия, солдаты уже не те, что раньше. Вам есть с чем сравнить. Поделитесь мнением.

- Люди те же во все времена. А вот времена сейчас другие. Перестали думать о высоком. Нужно возвращать славные традиции, которые отразятся положительно не только на бойцах, но и обществе в целом. Самые простые вещи – честность, преданность, вера в лучшее, вера в идеалы – то, что сейчас нужно всем, да и все это уже поняли.

- Герой на войне – это кто?

- Приведу пример: один из моих знакомых серьезно заболел во время последних событий, командир взвода. Хворь была серьезная, блуждал где-то на грани, отчаянно рисковал: он должен был уехать туда, где нет нужных медицинских специалистов, где некому наблюдать его состояние, брать анализы, проводить обследования. Но он все равно рискнул, перетерпел, перешагнул, сказал – не поеду ни в какую больницу, на кого брошу своих ребят, кто будет нести за них ответственность? И остался. Пока такие люди есть, все будет хорошо.

- Востребованность в обществе военно-патриотических песен есть?

- Есть, но об этом почти не говорят. Считаю, начать нужно со школ – выступать там. Дети слушают всегда нас на «отлично». Им же этого никто не преподает: простым языком о жизни на войне. Завуч подходит и говорит – как они так сидели час и десять минут. Так им интересно просто… Военная песня, вопреки прогнозам скептиков, приходится по душе совсем юным слушателям, об афганской войне и тяжелой военной службе имеющих сегодня весьма поверхностное представление.

- Что вы обычно говорите школьникам? Или только поете?

- Стараюсь сложные вещи рассказывать простым языком, нехитрую солдатскую правду, так сказать. Пока молодые, пока не несут никакого груза ответственности, всегда повторяю им, что каждому нужно развиваться, получать багаж знаний в этот период. И совсем молодым бойцам – то же самое. Сейчас ведь даже в библиотеку идти не нужно, чтобы заручиться полноценной базой знаний – вся информация есть в телефоне. Главное, правильно им пользоваться.

Одна из встреч со школьниками. Фото: из архива коллектива.

Конечно, рассказываем об Афганской войне, о погибших товарищах, отвечаем на любые вопросы. Часто приходится среди молодежи сталкиваться с навязанными стереотипами, объясняю на пальцах, что патриотизм – это любовь к Родине, что есть мужская ответственность и обязанности, есть женское предназначение. Для многих эти вещи становятся неким открытием – создается ощущение, что с детьми в современном обществе потребителей об этом давно уже никто не говорит.

- В зоне СВО вы тоже бываете с концертами?

- Мы давно хотим туда попасть. Может, позже. Очень рвемся, конечно, побывать, посмотреть, поговорить. Если военная обстановка позволит, поедем обязательно.

- Военные песни, скажем, приуроченные к Великой Отечественной войне, и современные, они чем-то отличаются?

- Песни разные бывают. Можно спеть что-то вполне душевное, узким кругом солдат, но это будет понятно и близко только этому кругу. Но есть песни, которые затрагивают широкие массы. Для них уже другим родом мастерства нужно обладать – качественный стих, музыка, правильная подача артистом. Прогресс, конечно, далеко шагнул, в том числе в акустических эффектах для военных песен. Но всему нужна мера.

- Три главные военные песни, на ваш взгляд.

- Для меня, наверное, главная военная песня «В землянке» - «Бьется в тесной печурке огонь». Когда мне было пять лет, несколько вечеров подряд мы разучивали ее с отцом.

Еще каждый раз пою «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого. Его творчество в принципе покоряет, за свою короткую жизнь он написал больше 700 песен, и тексты в них настолько достоверны, что фронтовики поначалу, когда слышали его произведения, задавались вопросом: «А это не тот случайно Высоцкий, который со мной летал? Или, который со мной сидел в окопе?».

Третья песня, от которой у меня, афганца, все внутри переворачивается, мысленно переношусь в те дни, - «Мы уходим» группы «Каскад».

- Ваше мнение об омском зрителе и Омской области в целом – всегда интересен взгляд со стороны.

- Впервые в Омск я попал в мае 2009 года на фестиваль «Автомат и гитара», который объединяет всех поэтов, песенников, музыкантов, поклонников военной песни. Крайний раз, в 2022 году, фестиваль достиг небывалого размаха, проходил 9 дней, съехались исполнители со всех уголков страны. Думаю, что популярность фестиваль набрал благодаря неравнодушным людям, которые стояли у истоков фестиваля. В их числе, например, афганец, министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа, редактор одноименного сайта Наталья Плотникова. А также руководитель омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктор Акимочкин. Позже к ним присоединился глава Омского района Геннадий Долматов. Да и в целом правительство региона не остается в стороне от организации фестиваля, подключая на максимум свой административный ресурс. Заметно, что все делается не для галочки и бумажных отчетов чиновников, а по-настоящему, от души и веры.

Да и кроме фестиваля, в Омске нас всегда принимают очень тепло.

Проводы мобилизованных, ноябрь 2022 года. Фото: из архива коллектива.

СПРАВКА. Группа «Бачи» начинает свою историю в Барнауле в 1987 году. Тогда это еще не была группа, а только девять молодых бойцов, прошедших Афган, вернувшихся домой и поступивших на юрфак. Бывшие афганцы сначала следовали самым высоким идеалам – они начали собирать народные средства на установку мемориала памяти афганцев. Между прочим, своего добились – мемориал волей народного движения, куда входили активные студенты, был открыт в Барнауле в 1991 году. Хорошим подспорьем стал первый благотворительный концерт коллектива в Ессентуках. Тогда еще не посягавшие на народную славу парни собрали около 300 рублей благотворительных взносов со зрителей и все до копейки направили на увековечивание памяти бойцов Афгана.

А уже после, осенью того же 1988-го, в общежитии № 4 Алтайского государственного университета в комнате № 206 в бытовых, не студийных условиях, два человека группы – Сергей Пантелеев и Андрей Ермаков - под гитары записали первый сборник с песнями про Афган. Кассету влет растиражировали. Песни в стране, где раны в обществе после войны еще не зажили, а отечественные военные расположения находились в Афганистане вплоть до 15 февраля 1989 года, разлетелись по всему Союзу.

Свое название «Бачи» получило из афганского языка, слово переводится «пацан, мальчик, друг».

В разные годы коллектив менял свой состав. Сейчас вживую песни группы можно услышать на сольных концертах и фестивалях патриотических песен. В Омск коллектив наведывается на «Автомат и гитару». Летом 2023 года мероприятие должны провести в 12-й раз.