В Омске за взятки и растраты в особо крупном вынесли приговор известному российскому режиссеру Никите Гриншпуну

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14 февраля 2023 года Первомайский районный суд Омска вынес приговор по громкому уголовному делу известного российского режиссера и руководителя «Пятого театра» Никите Гриншпуну. Он признан виновным за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, а также за присвоение и растрату, и тоже в особо крупном. Следствие насчитало около 6 миллионов рублей, которые Гриншпун присвоил благодаря махинациям на своей должности.

- С ноября 2016 года по март 2020 года фигурант официально трудоустроил индивидуального предпринимателя в качестве режиссера-постановщика. Но фактически ставил спектакли сам, а от номинального режиссера получал взятки. За четыре года набралась сумма в 4 миллиона и 2 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Кроме того, в течение двух лет, с марта 2016 года по ноябрь 2018 года, служитель Мельпомены заключил с несколькими коммерческими компаниями ряд фиктивных договоров о постановке света. За услуги режиссер подписал документы на оплату 1,5 миллионов рублей. Но позже липовые контрагенты вернули ему эти средства, услуги не выполнялись.

За оба преступления суд назначил Гриншпуну тюремный срок 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранта обязали выплатить штраф - 8,5 миллионов рублей, а нажитое уголовным способом - вернуть в доход государства и пострадавшего театра. В течение трех лет мужчине запрещено занимать руководящие должности. После оглашения приговора бывший художественный руководитель театра был взят под стражу в зале суда.

Отметим, Никита Юлиевич Гриншпун родился 11 сентября 1974 года в театральной семье. Его дед был первым главным режиссером Одесского театра музкомедии, отец – известный режиссер и постановщик музыкальных спектаклей, в том числе первых отечественных мюзиклов.

Первый спектакль Гриншпуна на большой сцене – «Шведская спичка» по рассказам Антона Чехова в Театре наций – в 2007 году был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска», а также удостоен премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебют». Также эта постановка завоевала Гран-при Фестиваля Российского искусства в Ницце Russk off.

С августа 2014 года Никита Гриншпун возглавляет омский «Пятый театр».