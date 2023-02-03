Больницы для всех: в ответ на жалобы омичей про бездомных в больнице минздрав ответил, что здесь принимают всех

Фото очевидца, «ЧП Омск».

В социальной сети «ВКонтакте», в паблике «ЧП Омск», появилась жалоба от омички на бездомных в стенах ГКБ №1. Женщину возмутил факт их присутствия в приемном отделении.

- Сегодня ночью поступила в ГБ № 1 им. Кабанова по скорой помощи. Зайдя в приёмное отделение, сказать, что я в шоке, не сказать ничего. У входа спят бомжи, в отделении вонища помойкой и перегаром. Антисанитария полнейшая, полы грязные. Врачи все спали. Когда их разбудили, были не довольны, отвечали на мои вопросы не охотно. В каждом кабинете, чтоб пройти обследование, приходилось долбиться, чтоб разбудить врачей. В общем я в шоке, особенно от запаха в приёмном отделении, воняет даже в кабинетах. Хотелось бы услышать комментарий министерства здравоохранения, - написала омичка.

А позже в омском минздраве и в самом деле прокомментировали эту ситуацию. Женщине пояснили, что приемные отделения всех больниц открыты круглосуточно и доступны для всех категорий граждан, в том числе для лиц без определенного места жительства. Бездомные часто заходят погреться и переночевать. Также их привозят на каретах скорой помощи.

- После осмотра доктором и исключения острых патологий, как правило, выясняется, что показания для госпитализации в стационар и дальнейшего там лечения у них нет. Соответственно, оснований оставлять в стационаре их также нет. Условия для размещения таких граждан в больнице отсутствуют. Поэтому они остаются до вытрезвления в приемном отделении, — пояснили в региональном минздраве. В ведомстве подчеркнули, что медперсонал не имеет права выгонять их на мороз.