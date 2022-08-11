Как перепелиное яйцо: крупный град выпал на севере Омской области

Фото: соцсети

Резкое похолодание в Омске дало о себе знать на севере региона. В Усть-Ишимском районе выпал крупный град. Его размеры достигали перепелиного яйца, а некоторые даже больше.

Видео появилось в паблике «Нельзя покинуть Омск!». Автор ролика Лилия Курманова продемонстрировала, как среди бела дня в деревне Большая Тебендя прошли сильные осадки.

- Я хочу показать эти градины, чтобы вы посмотрели на их размер. Надела капюшон, чтобы мне на голову не упало, - комментирует автор ролика.

К посту также прилагались фотографии. На снимках изображены выпавшие осадки, а также пейзаж с темно-синим небом.

Нужно отметить, что омские синоптики предвещали дождливую погоду на ближайшие дни, однако они должны были сопровождаться туманами и грозой.