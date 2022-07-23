В Омской области лошадь больше километра тащила подростка вниз головой

Мальчик не удержался в седле и упал вниз головой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неприятный инцидент случился в Черлакском районе Омской области. Подросток упал с лошади и погиб от черепно-мозговой травмы. Об этом сообщила пресс-служба областного следственного комитета.

Следствие установило, что 14-летний мальчик помогал сожителю своей матери пасти коров. Он сидел в седле на лошади, а когда она понесла, не удержался и упал. Нога мальчика застряла в стремени и он повис вниз головой. Животное волочило его в таком положении больше километра.

Сотрудники проводят проверку. Заведено уголовное дело.