Юные и дерзкие: представители «Единой России» в День молодёжи вспоминали, какими были сами

В воскресенье, 26 мая, в Омске прошло самое масштабное событие из мероприятий, приуроченных ко Дню молодёжи. На Соборной площади были установлены 300 квадратных метров плазменных экранов, звуковое оборудование общей мощностью 80 киловатт, более сотни лазеров и световых установок, гигантский 28-метровый экран. На сцене выступали известные КВНщики и актёры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков в роли ведущих, самые любимые у тинейджеров Люся Чеботина и группа «DABRO». Мероприятие посетили 70 тысяч 600 омичей. Столь массово день молодёжи в Омске отмечали впервые.

В День молодежи активисты омского отделения партии «Единая Россия» вспоминали свои юные годы, время, когда они только мечтали о чем-то и выбирали свой путь.

Точно знал, где хочу учиться

Так депутат Омского городского Совета Антон Ремнев рассказал о поступлении в вуз:

- Легко ли быть молодым? Для молодости нет преград и нет ничего невозможного. Да, это время принятия важных решений, но решения эти мы принимаем без колебаний: уже осознанно, но ещё без страха ошибиться. Например, когда я поступал в университет, я точно знал вуз, в котором хочу учиться. Подавал документы только на одну специальность и только в СибАДИ – и поступил, конечно. Учёба давалась легко. Хватало времени и заниматься спортом (я входил в сборную вуза по плаванию), и участвовать в мероприятиях, которых у нас было довольно много. Студенческое время всегда вспоминаю с тёплом и о своём выборе ни разу не пожалел. Легко ли быть молодым? Молодым быть интересно! Молодость даёт свободу, силы и вдохновение, чтобы двигаться к своей мечте, - рассказал Ремнев.

Вера в лучшее

Победитель предварительного голосования «Единой России», преподаватель Омского государственного аграрного университета Наталья Старовойтова рассказала, как в её юности отмечали День советской молодёжи.

- Молодость есть молодость. Это всегда вера в лучшее, надежды на будущее, задор и энергия. В моё время в этот день парни и девушки участвовали в разных праздничных мероприятиях, фестивалях, а я предпочитала спортивные соревнования. Физкультуру и спорт люблю с детства. Но особенно мы с подружками ждали вечера, потому что в этот день в городских парках на танцплощадках устраивались танцевальные вечера. Любимые мелодии модных тогда вокально-инструментальных ансамблей, вечерние огни и даже салют. В общем, романтика! - поделилась Старовойтова. - Хочу обратиться к современной молодёжи. Молодость – самое чудесное время в жизни каждого человека. Это время возможностей и свершений, время, когда всё еще впереди. С праздником! С Днём молодёжи, друзья!

Молодость души - это и есть истинная молодость

Депутат Омского городского Совета Юрий Арчибасов уверен, что человек «молод, пока молода душа»:

- На фото мне 22 года, и я считаю себя зрелым мужчиной, хотя в том далёком 1997 году я был моложе своего старшего сына. Сын родится в следующем, в 98… Сейчас, когда с того момента прошло четверть века, пришло понимание – ты молод, пока молода душа, пока есть стремления к свершениям, пока ты полон сил строить планы и воплощать их в жизнь. Накануне Дня молодёжи я желаю каждому никогда не стареть душой, оставаться молодым, даже когда седина тронула виски. А тем, кому открыты ещё все дороги, я пожелаю выбрать правильный путь и идти по нему прямо, тогда старости вас будет не догнать! - сообщил Арчибасов.

Никогда не терять самообладание

Депутат Омского городского Совета Инна Гомолко поделилась воспоминанием из студенчества.

- Помню, как в институтские годы, гуляли до утра, а потом шли на экзамены и, что характерно сдавали на отлично. Помню, как наш экзамен перенесли с 9.00 утра на 12.00. Мы с подругой пошли на берег Иртыша погулять, там был мостик в реку и труба, покрытая илом, я пошатнулась на мостике и наступила на трубу, поскользнулась и упала в реку. Пришла на экзамен в хлюпающих туфлях и мокром платье. Сдала на 4 только потому, что все смеялись и это разозлило преподавателя! Желаю всем не терять самообладание, иметь прекрасное чувство юмора, быть уверенными в себе и поддерживать друг друга! С праздником! - рассказала Гомолко.