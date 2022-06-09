Шелкопряд напал на леса Омской области после того, как объел все листочки в новосибирском регионе

Вот так шелкопряд откладывает личинки. Фото: ГУЛХ по Омской области

В Омской области на леса напал шелкопряд, который до этого уже поживился в Новосибирской области. О борьбе с вредителем рассказали в региональном управлении лесного хозяйства.

- Новая вспышка началась в Новосибирской области раньше, чем у нас. В настоящее время непарный шелкопряд мигрирует к нам, - рассказывает заместитель начальника отдела управления Михаил Лещина.

Самое главное, листва, которую сейчас объел непарный шелкопряд, восстановится ближе к осени. В том уверены омские лесники, которые уже не первый год борются с насекомыми.

Сейчас специалисты продолжают обработку лесных территорий от вредителей. Работы проводятся на 10 тысячах гектаров. Еще 18 тысяч планируется опрыскать спецсредствами в следующем году.

- Для препятствования дальнейшей миграции уже проведена обработка в граничащих с Новосибирской областью Оконешниковском, Калачинском, Черлакском районах, сегодня специалисты выехали в Кормиловский район. Обработка ведется биопрепаратом, который действует избирательно, - уточнил специалист.

Как говорят эксперты, подобные вспышки повторяются примерно раз в 7 – 8 лет, последнюю омичи наблюдали с 2013 по 2016 годы. Из-за засушливого лета периоды могут сокращаться до 5 лет.