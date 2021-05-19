Омичка через суд добилась, чтобы ее похоронили рядом с бабушкой

Женщина добилась, чтобы ее похоронили недалеко от этого места. Фото: 2gis.ru (Юрий Андреев)

Светлана Кербер родилась и выросла в деревне Приветной Лузинского сельского поселения под Омском, там похоронены все ее близкие. Женщина живет в Омске, однако уже сейчас обеспокоилась, где будет покоиться после смерти. Она решила, что небольшое кладбище в родной деревне – идеальное место.

Однако между ее планом воссоединиться в загробном мире с родней и его воплощением встало неординарное решение сельских депутатов. Согласно нему на заветные два метра земли могут рассчитывать только местные жители. «Приезжим» покойникам там не рады.

- Решением [депутатов Лузинского сельского поселения] запрещены захоронения умерших лиц, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, на территории кладбищ указанного сельского поселения, за исключением подзахоронений к ранее захороненным лицам при наличии подтверждающих документов о родстве; а также лиц, зарегистрированных на момент смерти по адресу: <...> <...> при наличии подтверждающих документов о регистрации, на территории кладбища в <...>. Проект оспариваемого нормативного правового акта обсуждался на заседании Совета Лузинского сельского поселения <...>, в голосовании приняли участие 10 депутатов из 15, по итогам голосования решение принято единогласно, – говорится в материалах дела.

Новоиспеченная горожанка решила просто так не сдаваться и дать бой за место под землей рядом с бабушкой. Она обратилась с иском в Омский областной суд.

Там встали на ее сторону, а заодно и отменили спорное решение сельских депутатов об ограничении на захоронения. Выяснилось, что оно противоречит конституционному праву граждан РФ быть покоиться там, где они пожелают, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.