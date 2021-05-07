Что сейчас происходит в деревне под Омском, где сутки бушевал пожар

Пожары в домах полыхали всю ночь. Полностью потушить огонь удалось только утром. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Накануне, 6 мая, в Большереченском районе Омской области пытались справиться с серьезным пожаром. Огонь охватил большую часть деревни Каракуль. Небольшая деревня относится к Уленкульскому сельскому поселению, куда входят еще две соседние деревни. Там организован этнокомплекс "Подворье сибирскаго татарина", и Каракуль входила в туристический маршрут. Но теперь о поездках туда туристов придется временно забыть.

Серьезный пожар пришел в деревню вчера днем, около 13:15 часов. Сначала загорелись два ближайших к сухим камышам на местных болотах дома, а потом огонь распространился по деревне. Предполагали, что пожар перекинулся на дома из леса, но это оказалось не так. По данным Лесхоза Омской области возгорание пришло в лес уже позже.

Чтобы полностью справиться с пожарами в домах понадобились без малого сутки. Все это время пожарные работали в деревне, борясь с огнем. Для местных жителей, чьи дома пострадали, организовали пункты временного размещения в Большеречье и соседнем селе, но никто из местных ими не воспользовался. По данным МЧС все разместились в домах родственников и друзей. Полностью справиться с огнем удалось только сегодня в 5:40 утра. Пожарные завершили работу, никто из местных не пострадал, но сейчас подсчитывают убытки. В причинах возникшего пожара, а также в том, как действовали ответственные органы разбираются в прокуратуре и следственном комитете.

На месте уже побывал и губернатор Омской области Александр Бурков. Он встретился с жителями и пообещал, что сгоревшие дома восстановят.

- Без вас мы ничего решать не будим. Учтем пожелания по материалам и срокам, решим, как восстанавливать, одноквартирные дома или двухквартирные. Главное, что никто не погиб, а все остальное - наживное. Понятно, что есть сложности с финансированием, но мы проработаем этот вопрос, - обратился к местным жителям губернатор. Пока вопрос находится в стадии обсуждения и даже примерно не известно, когда сельчане смогут рассчитывать на новые дома.

Для пострадавших объявили сбор средств и в Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият». В деревне Каракуль проживает множество татар, поэтому члены автономии пристально следят за судьбой погорельцев и стараются им помочь. Желающие могут сделать пожертвования через сайт организации, нажав на кнопку "сделать пожертвования". Но в назначении платежа обязательно нужно указать: "Добровольное пожертвование пострадавшим при пожаре в д. Каракуль". Любая сумма поможет пострадавшим пережить непростые времена.