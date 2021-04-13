Пожар в Омске произошел из-за возгорания КамАЗа рядом с нефтезаводом

В Огне пострадали несколько цистерн с мазутом. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Практически весь Советский округ накрыло черным дымом. Он быстро распространился по территории Нефтяников откуда-то с улицы Доковская, как говорят очевидцы. Омичи слышали несколько громких хлопков, предположительно что-то взрывалось 4 раза. В этом районе расположена большая промзона, в которой находится множество разных предприятий.

Омичей напугали громкие хлопки и черный дым над целым микрорайоном. Фото: ГУ МЧС России по Омской области Фото: ВКонтакте

В пресс-службе МЧС пока не дают точных комментариев по поводу происходящего. Уточнили, что вызов поступил в 14:13. Сейчас машины в пути к месту пожара. Точная информация появится позже.

Местные жители предполагали, что пожар случился на ТЭЦ-4. Но в пресс-службе ОА "Омск-РТС" эту информацию опровергли. На территории предприятия ничего не горит.

Обновлено: Возгорание удалось быстро потушить. В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся грузовой автомобиль КамАЗ. Огонь с него перешел на две цистерны с мазутом, стоявшие рядом. Судя по всему, они и взорвались.

Пожар начался с КамАЗа и распространился на соседние цистерны.

- Информации о том наполнены ли емкости чем-либо нет. От МЧС России к месту направлено 12 единиц техники 40 человек личного состава. Пожар Локализован в 14:40, ликвидировать открытое горение удалось в 15:11 - уточнили в ведомстве. Также сообщается о том, что никто из людей во время пожара не пострадал.

Сейчас на месте работают еще и специалисты из Росприроднадзора и омского минэкологии. Об этом в своем Instagram сообщил министр экологии Илья Лобов.

- На улице Доковская произошло возгорание мазута (около 14:00). Компания собственник установлена. На месте работают представители Росприроднадзора, МЧС, Лаборатория ЦЭМ Министерства. Ростехнадзор уведомлен. Пожар локализован, угрозы распространения нет, - сообщил чиновник.