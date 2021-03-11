Новые люди получили более 3 тысяч заявок на участие в реалити-шоу «Дебаты Кандидаты»

Со всей страны поступила 3071 заявка, сообщает пресс-служба партии.

До 24 марта заявки кандидатов будут рассмотрены компетентным жюри, которое выберет 30 участников, которые поборются за 30 миллионов рублей.

Свои заявки на участие подали кандидаты из 70 регионов страны. Большинство участников молодые люди и девушки в возрасте от 21 года до 35 лет –1689 человек (55%). Самым взрослым участником стал 73-летний пенсионер из Кемеровской области, тогда как самой молодой участнице 21 год, это студентка из Подмосковья. Большинство заявок на участие в конкурсе подали мужчины (73%), а 27% – женщины.

«Проект Дебаты-Кандидаты станет социальным лифтом для тех, кто не имеет опыта в политике, но при этом хочет изменить жизнь в своем городе к лучшему. Новые люди меняют мнение о кандидатах в депутаты: мы хотим показать живых людей и их идеи. У зрителей шоу Дебаты-Кандидаты появится возможность посмотреть на то, как будущие депутаты отвечают на острые вопросы, участвуют в испытаниях. А уже в сентябре они смогут поддержать своего фаворита на выборах», — поясняет секретарь регионального отделения в Омской области партии «Новые люди» Илья Смирнов.

В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты – знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова.

Заявки принимались на сайте проекта kandidat.newpeople.ru. Со временем на этой странице появится информация об участниках и о выходе новых серий. Первую серию шоу зрители увидят в начале апреля. Шоу Дебаты Кандидаты будет транслироваться на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.

Участников поселят в один дом, где они будут готовиться к испытаниям. Для кандидатов проведут тренинги представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года.