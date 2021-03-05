На новую универсальную карту омича будут начислять бонусы для оплаты проезда

Пластик банки-партнеры администрации начнут выдавать пассажирам уже к лету. Бонусы с него можно будет тратить на оплату проезда. Фото: ВКонтакте

В омской мэрии объявили о введение универсальной карты. Предполагается, что она существенно расширит возможности обычного пластика. «Комсомолка» выясняла, что горожанам даст новый пластик.

1.Что даст эта карта?

- Это будет удобно для омичей, которые предпочитают электронные платежи. Картой можно будет расплачиваться как и обычным пластиком. Мы планируем подключить к нему программу лояльности, - говорит и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец. - При расчете в бассейне или ресторане, с которым будет заключен договор по вхождению в эту программу, на карту начнут начисляться бонусы. Их пассажир, в том числе, может потратить на оплату проезда. Планируем ли мы подключать к карте оплату аттракционов в городских муниципальных парках? Мы думаем над этим, но не вправе заставить частных предпринимателей подключаться к этой программе. Во-первых, сейчас не у всех аттракционов есть возможность электронной оплаты, во-вторых, для подключения к ней от бизнесменов потребуются дополнительные затраты. Готовы ли они к этому? Я не уверен, заставлять никто никого не будет.

2. Какие заведения и учреждения подключат к программе лояльности?

- Сейчас их список только обсуждается. Пока не могу сказать, с кем ведутся переговоры. Но со временем их должно становиться все больше. Это кропотливая работа.

3. Как новый пластик будет удостоверять личность?

- Мы планируем, что новая карточка избавит омичей от предоставления дополнительных справок и документов на льготу в транспорте. На пластике будет фотография владельца. Если это школьник, то карта автоматически настроена на списание нужной стоимости проезда для него. Ему больше не нужно будет доказывать и показывать кондуктору справку из школы.

4. Как получить эту карту?

- Карту будет выдавать банк. Какой? Мы сейчас ведем переговоры сразу с несколькими. Назвать их я пока не могу. Возможно, это будет несколько банков. Выдавать новый пластик они должны совершенно бесплатно. Думаю, там будет какая-то плата за абонентское обслуживание, как в случаях с обычной карточкой. Сумма – чисто символическая. Какой интерес во всей этой истории у банка? Это же способствует увеличению скорости обработки платежей. Им это интересно.

5. Когда эта система заработает?

- У нас в планах, что это должно случиться в ближайшие месяцы. Думаю, к лету новые карточки уже начнут выдавать, и они заработают. Мы считаем, что интерес к получению нового пластика у омичей будет большим.