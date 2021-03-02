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«Страшно ездить!»: Колеи на дорогах Омска не могут почистить даже через неделю после снегопада

Сотни омичей жалуются на плохо убранные дороги
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На дорогах Омска почти везде страшная колея.

На дорогах Омска почти везде страшная колея.

Фото: ВКонтакте

Больше недели прошло с последнего сильного снегопада в Омске. В течение суток дорожники оперативно убрали кашу с дорог. Но встала другая проблема: машины укатали снег и на асфальте появились глубокие колеи. На некоторых магистралях они такие глубокие, что автомобили превращаются в трамвай: выехать из канавы может не каждая машина. Не получилось это сделать, например, у водителя "Мицубиси Лансер" на улице 1-я Поселковая.

Кстати, именно из городка Нефтяников больше всего жалоб на не почищенные дороги. Там не убрана даже главная улица городка - Проспект Мира. На ней огромная колея. Социальные сети завалены жалобами омичей.

- Невозможно и страшно ехать! Почистите дороги! - написала омичка.

Правда, не всегда автолюбители довольны даже, когда коммунальщики выполняют свои обязанности. Многие горожане жалуются: техника проходит вдоль дорог, сметает снег и блокирует выезды из дворов и парковочных карманов. Именно такая ситуация произошла с водителями на проспекте Карла Маркса около киноцентра "Галактика".

Один из водителей попытался разобраться в ситуации и позвонил в администрацию Ленинского округа. Но по его словам, там только рассмеялись.

- Прошел трактор, перекрыл выезды из дворов и уехал. Ну думаю, может, забыли доделать, с кем не бывает, - рассказал омич. - Прошло полтора часа, звоню в Ленинскую администрацию [...]. В конце дозвонился до какой-то начальницы... Во- первых, они так громко смеялись, пока это обсуждали - я висел на трубке и ждал. Потом она набрала ответственному за технику и объяснила, что это уже не первый, кто выехать не может. Она при мне смеётся и говорит мне, ему так и передать? [...] Почему вы издеваетесь над людьми, засыпали выезд, невозможно дозвониться и еще и смеетесь.

"Комсомолка" попыталась поговорить с главным дорожником Омска и выяснить у него, почему спустя неделю после снегопада улицы города до сих пор в таком плачевном состоянии. И сколько ведомству Владимира Казимирова еще нужно времени, чтобы, наконец, убрать наледь и огромные колеи с дорог. Но чиновник в этот раз не захотел с нами общаться, а отправил "Комсомолку" к пресс-службе. Ранее там заявили, что дорожники работали всю ночи и утром на улицы вышло 400 единиц техники. Правда, многие жители в соцсетях все отчеты чиновников воспринимают с сарказмом.

- Омичи! Счастье-то какое! Представляете, сегодня ориентировочно в 12.30 я увидел снегоуборочную технику на ул. Орджоникидзе! Заснять не успел - разволновался сильно. Это было так неожиданно и приятно. Такой праздник, - написал сибиряк в соцсетях.

В администрации Омска утром назвали дороги, с которых 2 марта коммунальщики планируют вывозить снег и убирать наледь:

- Погода позволяет выполнить большой объем. Дорожники будут работать во всех административных округах города. Так, масштабная уборка ведется на следующих улицах: путепровода по ул. Торговой и О. Кошевого, улицах 12 Декабря, 5 Декабря, Крупской, Конева, 4-й Ленинградской, 4-й Балтийской, 5-й Ленинградской, проспекту Космическому. Кроме того, работы ведутся на улицах 5-й Кордной, Андрианова, проспекте Мира, Красном Пути, Заозерной, Орджоникидзе, 22-го Партсъезда, на путепроводе по ул. 10 лет Октября, улицах 5-й Северной, Госпитальной, 5-й Армии и Завертяева, - рассказали в пресс-службе омской мэрии.

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