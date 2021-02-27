Задержание сибиряка, ходившего по Омску голым в мороз -30, попало на видео

Неадекват выбегал на дорогу и бросался под машины. Фото: ВКонтакте

Буквально взорвало соцсети видео, снятое утром в одном из районов Омска. Прохожие заметили в городке Нефтяников очень странного человека. Мужчина бегал по улицам в чем мать родила. При этом утром температура в Омске была -32 градуса. Но голого сибиряка погода не испугала. Он разгуливал по улицам еще и босиком. В соцсетях масса фотографий и видео со странным пешеходом.

Причем вел он себя явно неадекватно: выбегал на дорогу, бросался под машины и на автобусы и кричал. Омичи гадали, что это было: одни предположили, дескать, бедолага просто проиграл спор. Сообщалось, что он пробежал около трех остановок: от "Советского Исполкома" до "Ермака". Другие очевидцы были уверены: мужчина либо пьян, либо находится под действием каких-либо веществ.

Однако все комментаторы в соцсетях были почти едины: ему просто необходима медицинская помощь. Отморозить ноги, когда на улице -30, можно буквально за считанные минуты. А шоумен из Омска проходил в таком виде, по рассказам свидетелей, около часа. Только после этого его все-таки задержали. В соцсетях появилось видео, как голого омича ведут под руки два сотрудника частного охранного предприятия. Скорее всего, они проезжали мимо. На любителя ню заботливо накинули плед и ведут его в тепло - в ближайший магазин. Вот его покупатели и сотрудники будут удивлены необычному гостю!