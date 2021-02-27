Стал известен прогноз погоды в Омске на первую неделю весны

Морозы в Омске стояли почти два месяца. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Зима в Сибири в этом году напомнила всем нам, где мы находимся. Морозы зарядили в первый день Нового года и практические больше не отпускали Омскую область. Были небольшие передышки на пару дней, а потом холода ударяли с новой силой.

Вот и предвесенние выходные выдадутся аномально холодными. В ночь на 28 февраля синоптики прогнозируют до -27 градусов! Днем будет до -15. Но есть и хорошие новости: в первую неделю весны потепление все придет в Омск. Хотя 1 марта выдастся все-таки холодным. Днем обещают около -13, ночью подморозит до -15. А на ночь 2 марта вообще прогнозируют до -22!

Но все же дальше температура медленно но верно начнет ползти вверх. Уже 3 марта потеплеет до -9. А дальше до конца неделе днем будет стоять погода от -3 до -5 градусов. Однако, как сообщают синоптики, в Омске ожидается ветренная погода с обилием снега. Осадки будут идти почти каждый день. Зато днем должно быть солнечно. На следующей недели жители Омска, наконец, смогут передохнуть от морозов, стоявших в регионе почти 2 месяца.