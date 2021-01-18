Омичке Евгении Александровой поневоле пришлось стать экспертом в сфере ЖКХ, а заодно и провести собственное расследование. Проблемы женщины начались год назад, когда она купила новую квартиру в доме № 26/1 на улице Краснознаменной. Квартиру мечты – как тогда казалось.– Мы с сыном, когда ее увидели, просто влюбились! – вспоминает Евгения. – Просторная кухня, идеально ровные стены. В 1990-е строители возводили этот пятиэтажный дом для себя, поэтому он получился практически идеальным. Там жила пожилая пара, которая буквально проросла там корнями. Квартира была очень ухоженная. При этом за такие небольшие деньги я бы нигде в городе подобное жилье больше не купила. Кроме того, я работаю в онкодиспансере. Приходилось тратить очень много времени, чтобы добираться туда через весь город. А тут работа в пяти минутах ходьбы. Через дорогу – дачи.Только оформив ипотеку, женщина поняла, почему хозяева решили съехать с насиженного места и продать когда-то любимое ими гнездышко. Прямо над ними, на пятом этаже три года назад устроили импровизированный хостел. Нехорошая квартира под номером 43 превратилась в головную боль для всего дома. Через время съехали жильцы еще двух квартир по соседству. Это бы сделала и Евгения, но все имевшиеся средства – 300 тысяч рублей – она вложила в ремонт. Других денег на покупку жилья у женщины нет. Поэтому с соседями решили добиваться закрытия хостела всеми законными способами. Они уже написали заявления в Госжилинспекцию, налоговую инспекцию и в прокуратуру.– Каждый Новый год мы все ждем с ужасом. В этот раз на каникулах «хороводы» водили до 2 ночи. Приходилось разгонять, – продолжает Евгения. – Туда кого только не заселяют! Дальнобойщики иногда живут по несколько дней, пока ждут товар. В самом начале пандемии заселили китайцев. Один раз месяц снимала квартиру проститутка. Тут у нас был просто проходной двор. Все закидано бычками и пустыми бутылками. Прямо жалко техничку и дворника, которые вынуждены все это убирать. Никто не соглашается на нашем доме работать из-за жильцов этой квартиры. Один заселится в комнату и еще троих ведет. Они потом все там перезнакомятся, выпивают, начинают выяснять отношения. Участковый уже замучился к нам приходить. Раз в месяц точно вынуждены к нему обращаться. А что он сделает? Придет, они успокоятся, а на следующий день то же самое.В подъезде, где расположена нехорошая квартира, живут в основном пожилые люди, которые знают друг друга долгие годы. Бабушки и дедушки оказались фактически заложниками ситуации. Все бы так и продолжалось, если бы в дом не заселилась Евгения Александрова. Она решила, что мириться с такой ситуацией просто невозможно и начала действовать.– Прошлой зимой туда заселились мальчики, – вступает в разговор соседка Евгении. – Они всю ночь туда-обратно бегали, грязь таскали. А потом мы в подъезде и во дворе нашли такие зеленые сверточки. Закладки были – это нам после уже участковый рассказал. Они, видимо, специально сняли эту квартиру, чтобы не светить свое жилье.А недавно и вовсе произошло ЧП. В хостеле прорвало трубу с кипятком, и вода залила квартиры на четвертом этаже. Дозвониться до «администратора», некоего Андрея, ни постояльцы, ни соседи не смогли. Он объявляется только, когда надо продлить плату за проживание. Справляться с происшествием пришлось своими силами. Кто будет оплачивать людям затраты на ремонт, также неясно.«Комсомолка» побывала на месте. Удалось нам зайти и в сам хостел. Его обитатели подтвердили: заселялись туда, как в гостиницу.– Я из Казахстана, – рассказала нам девушка-«постоялец». – Мне надо было срочно найти место, где остановиться, именно в этой части города. Подруга, которая живет в Омске, нашла мне этот хостел. Но, если бы я знала, какие тут условия проживания, конечно, не согласилась бы остановиться в этом месте. Мы уже завтра отсюда съезжаем.Бывшая двухкомнатная квартира превращена в три «номера». В том, где когда-то была кухня, отрезана труба с газом. В каждом «номере» собственная небольшая кухня с электроплиткой, раковиной и отдельным счетчиком на электричество. В «номерах» имеется по кровати. Есть дополнительное «спальное место» – не слишком чистые матрасы, которые проветриваются тут же, в общем коридоре. Когда «постояльцев» очень много, они спят прямо на полу. Комнаты сдают как посуточно, так и на месяц.По инициативе жильцов, в хостел с проверкой уже приходила комиссия из представителей управляющей компании «Крепость», обслуживающей дом, и полиции. Проверяющие пришли к выводу, что в квартире действительно проведена незаконная перепланировка. Кроме того, у жильцов есть большие сомнения и насчет того, платит ли хоть что-то владелец хостела от доходов с предпринимательской деятельности. Это сейчас устанавливают в налоговой инспекции.Темная история и с самой квартирой. Изначально там жила семья Щиповых. Пожилые родители умерли, сын попал в колонию. Когда мужчина вышел на свободу, у него появились очень подозрительные друзья, которые его спаивали, рассказывают жильцы дома. А в один день хозяина квартиры, который, видимо, по пьяной лавочке подписал какие-то бумаги, вывезли в барак и сообщили, что теперь он живет там. Сейчас мужчина числится в статусе бомжа.Несмотря на то, что квадратными метрами уже давно владеет кто-то другой, счета за коммунальные услуги продолжают приходить на давно умерших собственников. При этом реального владельца найти пока не удается.– Мы вышли-было на след владелицы – Татьяны Пахомовой, – рассказывает Евгения Александрова. – Но выяснилось, что квартира находится в обременении, а эта женщина была просто посредницей. Квартиру уже несколько раз перепродавали. Единственное, что мы точно знаем – данные администратора хостела Андрея Калинина. Он не идет с нами на контакт. Ведет себя нагло и говорит, что ничего ему не будет и никто хостел не закроет, что бы мы не делали. Знаем, что у него есть доверенность, чтобы распоряжаться квартирой. В интересах кого он работает, мы выяснить пока не можем. Надеемся, это установит следствие – обращение в полицию мы уже написали.Также женщина утверждает: через свои источники в полиции она узнала, что по городу есть порядка восьми аналогичных хостелов. С каждого из них владельцы получают порядка 300 тысяч рублей в год, при минимальных расходах на ремонт и создание условий в квартирах.Разумеется, согласно новому законодательству, ни о каком разрешении на работу хостелов в жилых домах – ни на первом, ни, тем более, на пятом этаже – речи быть не может. Но вот доказать, что сдаваемая квартира предоставляет гостиничные услуги, не так уж просто. Чтобы добиться правды, жильцы сейчас оббивают пороги всевозможных инстанций. Люди готовы идти до конца. Жить в таких нечеловеческих условиях, по их словам, они все равно не могут.КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА«Доказать, что оказываются именно гостиничные услуги, крайне непросто»Начальник Госжилинспекции по Омской области Александр БУРЫХ:– Формулировка того, что такое хостел, очень размыта. Доказать, что в квартире № 43 оказываются именно гостиничные услуги, будет крайне непросто. Бывали случаи, когда прямо в жилом частном доме открывали магазин, и ничего сделать с этим было невозможно. Владелец говорил: «Я тут живу и могу заниматься, чем угодно». Так же и владелец квартиры может разместить у себя хоть 17 человек. Доказать, что это гостиница, очень проблематично. Я бы посоветовал жильцам лучше акцентировать внимание на незаконной перепланировке в квартире. Например, мокрую зону – кухню или ванную – нельзя размещать над жилой. Это угрожает безопасности людей. За такое нарушение для физлиц предусмотрен штраф. Правда, он небольшой. Далее, уже с заключением Госжилинспекции, следует обращаться в мэрию. И только по решению муниципалитета собственника можно обязать вернуть все в квартире, как было до перепланировки. В случае отказа предусмотрена конфискация и продажа жилья. Ремонт оплачивается за счет этих средств, остальные передаются владельцу квартиры. Но до такого, как правило, не доходит. Это исключительные случаи.