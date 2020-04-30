«Очень быстро отказали все органы»: В Омске умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Число умерших от коронавируса увеличилось до трех. Скорбный список пополнила 70-летняя омичка. На днях женщине резко стало плохо, у нее почти моментально развилась двусторонняя пневмония, а потом один за другим начали отказывать жизненно важные внутренние органы.

– Женщина 70-ти лет поступила в стационар 23 апреля с признаками инсульта, – рассказала глава областного минздрава Ирина Солдатова. – Оперативно проведённое обследование показало наличие двусторонней пневмонии. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациентка пребывала в коме, на аппарате ИВЛ, очень быстро развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все усилия врачей, человек умер. И это не телевизионный сюжет, это реальность. Самоизоляция, особенно для пациентов старшей возрастной группы, важна и нужна, я буду повторять это снова и снова. Берегите своих родителей, берегите друг друга.

Также министр призвала омичей – особенно пожилых – не выходить из дома без крайней необходимости. В случае, если им необходима помощь в доставке продуктов, лекарств, можно обратиться в Единый информационный центр и попросить приехать волонтеров.

Напомним, до этого случая в Омске тюумерли двое пожилых мужчин. На данный момент известно уже о 97 случаях заражения короновирусом в регионе. Кроме того, в Омскую область доставили еще более 40 заболевших из Якутии.