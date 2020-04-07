В Омске уже 13 заболевших коронавирусом: Covid-19 нашли у троих рабочих нефтезавода

Стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом в нашем городе. Их во время собственной проверки выявили на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

– В качестве одного из этапов противовирусной программы было организовано превентивное тестирование свыше 1000 сотрудников, обеспечивающих непрерывное производство, – рассказали в пресс-службе ОНПЗ. – В ходе обследования предварительно выявлено 3 случая инфицирования. При этом у выявленных сотрудников отсутствуют внешние симптомы заболевания. Приняты необходимые меры по изоляции сотрудников и недопущению распространения вируса. Контроль их состояния осуществляют специалисты городской поликлиники и поликлиники ОНПЗ. Тестирование сотрудников предприятия будет продолжаться в соответствии с планом. Омский НПЗ продолжает работать в штатном режиме и осуществляет выпуск продукции.

Также известно, что на ОНПЗ провели учения, во время которых отработали всевозможные варианты развития ситуации. Все сотрудники обеспечены масками. Работники старше 60 лет отправлены домой на самоизоляцию.

Таким образом, в общей сложности в Омске известно о 13 случаях заражения Covid-19. При этом в официальной статистике облправительства пока говорится только о 10 случаях, в том числе о троих пациентах в тяжелом состоянии. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава, пока не к ним не поступали обновленные данные из Управления Роспотребнадзора.

– Первичный анализ должен быть подтвержден дополнительными исследованиями, – пояснили в ведомстве. – Пока нет подтверждения из лаборатории «Вектор», мы не можем включать данных граждан в список лиц с диагнозом коронавирусная инфекция.

Добавим, что на ОНПЗ работает более 20 тысяч человек.

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