«Большого паводка не ждем»: Омичи винят в затопленных улицах чиновников, а они - жителей и управляющие компании

Весна в этом году пришла в Омск раньше обычного. К середине марта город постепенно поплыл. А это значит, что в жилых дворах и дороги рядом с ними превращаются в настоящие озера. Социальные сети завалены жалобами омичей (подробнее см. «Подслушано в сети»). По их логике виновников двое - управляющие компании и городские власти - именно их ругают жители. «Комсомолка» пообщалась с главным дорожником города Владимиром Казимировым.

- Вы видите, что мы активно начали вывозить снег, накопившийся у обочин. Убрали улицу Ленина, Нефтезаводскую, на метромосту все убрали. С начала сезона уже вывезено 966 тысяч кубов снега. Эта зима была аномальной по количеству осадков. Начинаем заходит в частный сектор рядом с теми местами, где ходит общественный транспорт, потому что ожидаем еще большее потепление на этой неделе и активное таяние снега. В любом случае большого паводка быть не может, - уверяет Казимиров. - Мы много осадков вывезли, другую часть растопили реагентами еще раньше. Частный сектор люди должны убирать сами. Мы подготовили для округов бесплатных талонов на вывоз 15 тысяч кубов снега. Уже на 10 тысяч их люди использовали. Хотя заявки все равно к нам поступают на подтопления частного сектора. Мы выезжаем, но не всегда реагируем. Там, где люди молодые и сами могут убрать снег и откачать воду, мы не подключаемся. Если видим, что живут пенсионеры... ну идем на встречу, конечно...

- Но все равно мы видим, что город поплыл. Масса мест, где стоят огромные лужи около автомобильных дорог и межквартальных проездов...

Без резиновых сапог здесь делать нечего.Фото: ВКонтакте

- Послушайте, что я скажу: мы отвечаем за 1/10 территории города, уборку которой финансирует муниципалитет. Но есть ведь правила благоустройства, в которых прописано, что землю у крыльца должны убирать предприниматели, частный сектор - жители, дворы - управляющие компании. Но мы же видим, что жилищники не вывозят снег из дворов, а многоэтажки, как правило, стоят вверху. Межквартальные проезды внизу, как бы в яме. В итоге получается вся вода из дворов стекает в них.

- Повлиять на УК, вы говорили, не можете. Но давайте посмотрим с позиции жителя: ему-то все равно, откуда эта вода. Он хочет, чтобы было сухо и можно было пройти или проехать.

- Ну, так ливневки на том же Левом Берегу не работают, жители частного сектора не чистят их, они забиты. В итоге вода уходит на дороги и проезды.

Некоторые лужи по размерам больше похожи на озера.Фото: ВКонтакте

- Значит, нужно откачивать, наверное?

- А мы и откачиваем. Вот за прошлые сутки откачали более 320 кубов воды. Наша задача избежать подтоплений.

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

«По бумагам снег вывезен, дороги почищены, но все в воде»

- Может, я сейчас немного кого-то шокирую, но сейчас в воде весь город!

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- Почему же? У здания городской администрации все сухо.

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- По документам все сходится: снег вывезен, дороги почищены и помыты. Не придраться, вот только город в воде.

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- Ну что вы ноете: зато мы учимся форсировать водные преграды вброд пешим порядком и на технике.

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- Ливневка не работает, каждый год одно и то же. Тут хоть заубирайся снег. Остается только откачивать.

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- А мы сегодня сами вышли и убрали все. Потратили час времени, и все отлично! Ах да, забыл, все же платят, а значит и вам должны.

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- Чиновники всегда кивают на УК. А разве городские, региональные и федеральные власти не обязаны контролировать деятельность УК и ТСЖ? Если нет, то зачем они нужны тогда?

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Куда звонить с жалобами на потом во дворе или дороге?

Советский округ: 24-45-65;

Центральный округ: 25-03-43;

Кировский округ: 55-03-02;

Октябрьский округ: 32-20-79;

Ленинский округ: 41-64-29;

Единая аварийная диспетчерская: 78-78-78;

Жилинспекция: (если УК не реагирует на жалобы) - 69-37-28.