2020-03-08T09:32:27+03:00
Общество

Стало известно об омичке с пенсией в 52 тысячи

Самую большую в регионе пенсию получает 70-летняя сибирячка
Станислав МУХИН
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Пенсия омички составляет больше 52 тысяч.Пенсия омички составляет больше 52 тысяч.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне 8 Марта в Пенсионном Фонде России решили сообщить жизнеутверждающую новость. По мнению руководства омского отделения, она должна была стать ответам тем, кто не верит в России в высокую пенсию. Чиновники рассказали о жительнице Омска, которая получает самую высокую страховую пенсию в регионе. Из 400 тысяч человек ее размер больше всех. 70-летняя омичка ежемесячно получает 52 533 рубля. Кем она работала и из чего сложилась такая большая сумма в ПФР не пояснили. В ведомстве ссылаются на закон о защите персональных данных.

Правда, такая высокая сумма все же исключение как ни крути. Такой вывод можно сделать из другого показателя - средний размер пенсии среди женщин в Омской области составляет всего 14 465 рублей. Есть и другие любопытные цифры: из почти 54 тысяч сибирячек в возрасте старше 80 лет 132 женщины до сих пор работают! Среди них есть и работающие жительницы, которым больше 90 лет. Но где они трудятся в Пенсионном Фонде России не пояснили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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