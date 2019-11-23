Резали трубу и раскапывали – омские дорожники провели целую спецоперацию ради спасения бездомной собаки

Первыми о ЧП, случившемся с бродячей собакой, рассказали волонтеры. Хвостатый беспризорник бежал вдоль дороги. В итоге его сбила машина. Водитель уехал, а бедное животное, обезумев от боли и страха, забилось в узкую трубу ливневого стока.

Обратно оттуда собака сама выбраться не смогла. Она была бы обречена на медленную и мучительную смерть, если бы не столько неравнодушных людей, которые пришли ей на помощь. Они били тревогу практически во всех крупных пабликах в соцсетях.

Фото: пресс-служба омской мэрии

Вызволить узника пытались почти сутки. В результате сотрудникам городского «Управления дорожного хозяйства», «Спецавтохозяйства» (САХ) и волонтерам пришлось организовать целую спецоперацию по спасению – пришлось откапывать, а потом разрезать ту самую злосчастную металлическую трубу, где собака даже с трудом шевелилась. По счастью, их труды увенчались успехом.

– В итоге сотрудник САХа все-таки вытащил собаку, волонтеры увезли ее в приют «Омские хвостики», – поделились радостной новостью в омской мэрии, сотрудники которой и помогали в спасении бедолаги.

Сейчас собака уже находится в безопасности, ее осмотрел ветеринар. После выздоровления ей будут искать хозяина.