2019-11-11T12:40:30+03:00
Общество

«Сейчас собака - завтра ребенок!»: Зоозащитники ищут омича, застрелившего пса на улице

Животное убили выстрелом из ружья
Станислав МУХИН
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Пес жил в одном из гаражных кооперативов.Пес жил в одном из гаражных кооперативов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Неоднозначная история произошла в одном из районов города. Там разыскивают омича, застрелившего собаку. По информации зоозащитников, пес Филя жил вместе со стаей в гаражном кооперативе. Что именно случилось, не сообщается. Однако известно, что мужчина выстрелили в животное из ружья. Сейчас его ищут зоозащитники. Они уже расклеили листовки по улицам Омска и просят очевидцев случившегося откликнуться. Мужчину хотят наказать.

- Он должен понести уголовную ответственность за жесткое обращение с животными. Какая-то неадекватная личность разгуливает по Омску с ружьем. Сегодня ему не понравилась собака, завтра не понравится ваше лицо, и он выстрелит. Сегодня собака - завтра ребенок! - эмоционально говорится в тексте листовки.

Что послужило причиной агрессии мужчины, не сообщаются. Фото листовки появилось в социальных сетях. И мнения омичей разделились. Одни предположили, что пес мог попросту напасть на человека, ведь говорится, что Филя жил в гаражах вместе со стаей. А такие собаки часто бывают агрессивными.

Другие же посчитали, что живодер не имел права идти на крайние меры. А значит сибиряка должны наказать. Третьи же в очередной раз обратили внимание на проблему отлова бездомных животных. В Омске с этим действительно есть проблемы. И деятельность ответственного за это муниципального предприятие "Спецавтохозяйство" неоднократно подвергалась критике со стороны жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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