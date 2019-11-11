«Сейчас собака - завтра ребенок!»: Зоозащитники ищут омича, застрелившего пса на улице

Неоднозначная история произошла в одном из районов города. Там разыскивают омича, застрелившего собаку. По информации зоозащитников, пес Филя жил вместе со стаей в гаражном кооперативе. Что именно случилось, не сообщается. Однако известно, что мужчина выстрелили в животное из ружья. Сейчас его ищут зоозащитники. Они уже расклеили листовки по улицам Омска и просят очевидцев случившегося откликнуться. Мужчину хотят наказать.

- Он должен понести уголовную ответственность за жесткое обращение с животными. Какая-то неадекватная личность разгуливает по Омску с ружьем. Сегодня ему не понравилась собака, завтра не понравится ваше лицо, и он выстрелит. Сегодня собака - завтра ребенок! - эмоционально говорится в тексте листовки.

Что послужило причиной агрессии мужчины, не сообщаются. Фото листовки появилось в социальных сетях. И мнения омичей разделились. Одни предположили, что пес мог попросту напасть на человека, ведь говорится, что Филя жил в гаражах вместе со стаей. А такие собаки часто бывают агрессивными.

Другие же посчитали, что живодер не имел права идти на крайние меры. А значит сибиряка должны наказать. Третьи же в очередной раз обратили внимание на проблему отлова бездомных животных. В Омске с этим действительно есть проблемы. И деятельность ответственного за это муниципального предприятие "Спецавтохозяйство" неоднократно подвергалась критике со стороны жителей.