ПОБЕДИТЕЛИ объединяются

Сибирская конференция пациентов, победивших рак, прошла в Омске уже в 4 раз.

Автор идеи и организатор - практикующий врач – онкоиммунолог Игорь Викторович Богдашин. В рамках сотрудничества в вопросах защиты прав онкопациентов на доступную и качественную медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в работе съезда приняла участие страховая медицинская организация ООО «Капитал МС» в Омской области (прежнее наименование – ООО «РГС-Медицина»).

«Капитал МС» является одним из участников реализации национального проекта «Онкология», который начался в РФ с 2019 года. В рамках нацпроекта особая роль в борьбе за выживаемость пациентов отведена четко установленным срокам оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на ЗНО. Министерством здравоохранения утверждены клинические рекомендации Ассоциации онкологов РФ, а также стандарты и порядок оказания медицинской помощи по профилю онкология (Приказ МЗ РФ № 915н от 15.11.2012).

Обо всем этом участникам конференции рассказал эксперт качества медицинской помощи, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель комитета по независимой медицинской экспертизе СМС «Национальная медицинская палата», д. м. н., проф., советник генерального директора ООО «Капитал МС» (г. Москва) А.А. Старченко. Тема его лекции - Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»: права онкобольных и основные дефекты онкологической помощи в системе ОМС на основе клинических рекомендаций» - никого не оставила равнодушным. С полным содержанием лекции можно ознакомиться на странице «ВКонтакте» «Съезд победителей» или по ссылке.

На съезде у всех участников была возможность ознакомиться с телепередачей «Справка от врача», подготовленной «Капитал МС», в которой министр здравоохранения Омской области Д.М. Вьюшков рассказал об установленных государством сроках оказания медицинской помощи онкопациентам, а «Капитал МС» рассказал о том, зачем онкопациенту страховой представитель. С передачей можно ознакомиться по ссылке.

В случае возникновения вопросов по обязательному медицинскому страхованию рекомендуем обращаться к страховым представителям контакт-центра в Омской области 8-800-550-81-02. Адрес центрального офиса в Омске: ул. Пушкина, 67, ост. «Голубой огонек». Адреса дополнительных офисов на сайте www.kapmed.ru.

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