«Ты чего, мы в Таиланд 2 месяца хотели!»: Авиадебоширов из Омска сняли с рейса в Пхукет

Остались без теплого моря и жаркого тайского солнца сразу двое жителей Омска. Но винить в этом несостоявшиеся отпускники могут только самих себя. Отмечать отдых приятели начали еще задолго до вылета. Доставить на курорт их самолет должен был из Новосибирска. Но к моменту приезда в аэропорт Толмачево друзья были уже в кондиции. Каким-то чудом им удалось пройти регистрацию и предполетный контроль. А в зале ожидания для посадки пьяные омичи выпили еще и начали приставать к пассажирам. Они провоцировали окружающих на конфликты. Атлетичные друзья матерились на весь аэропорт и вообще чувствовали себя хозяевами жизни, предвкушая скорый отдых на Пхукете.

Однако добрать туда у омичей не получилось. При посадке в самолет авиадебоширы так разбуянились, что пришлось вызывать полицию. Экипаж воздушного судна принял решение отказать им в полете.

- Двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипаж авиалайнера принял решение отказать в перелете нарушителям общественного порядка, - уточнила подробности конфликта официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге к трапу самолета срочно прибыли сотрудники полиции, чем разозлили без пяти минут курортников еще больше. Появилось видео задержания двоих омчией. Один из сибиряков светил фонариком в лицо полицейским, материл их и пытался завязать драку. Когда им объявили, что они никуда не полетят, мужчины пришли в ярость.

- Да ты чего, я два месяца хотел в Таиланд! - ревел один из дебоширов.

В итоге обоих пришлось задержать и надеть на них наручники. Вместо полета в теплый Таиланд приятелей ждали поездка в отделение и холодная Сибирь. На них завели административное дело и оштрафовали.