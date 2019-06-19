В Омске кадет спас тонувшего 8-летнего мальчика

Все произошло еще 12 июня, но о героическом поступке юного омича стало известно только сегодня от главы Лузино сельского поселения, где все произошло, Николая Хроленко. Учащийся омской Кадетской школы № 9 несколько раз нырял в воду, прежде чем достать со дна ребенка.

В День России погода выдалась хорошая и двое 8-летний приятелей из поселка Пятилетка отправились на котлован рыбачить. День был жаркий, и один из ребят решил окунуться. Но плавать ребенок не умеет, оступившись, он сорвался вниз и оказался под водой.

Рыбачивший неподалеку 14-летний подросток первым кинулся на помощь, но у него не хватило сил вытянуть тонувшего на берег. Тогда он позвал на помощь своего ровесника кадета Степана Еременко. С первого раза у юноши тоже не получилось найти мальчика под водой. Пришлось нырять несколько раз, в один из которых Степан и сам чуть не погиб. В котловане раньше добывали глину. Когда он заполнился водой, дно стало очень вязким. В этом иле и застряли ноги юного героя. Но физически сильный парень смог справиться и с этой ситуацией.

– Когда я застрял, то буквально лег на дно и на ощупь пытался найти пацана. А когда обнаружил, то с трудом ухватился за его одежду и вытолкнул на поверхность воды. Там уже помогли мои друзья нам выбраться. На берегу мальчик был без сознания, даже посинел – много времени прошло пока мы его нашли, – рассказал Степан.

Ребята пытались оказать первую помощь спасенному мальчику. Они знали, что надо сделать ему искусственное дыхание, но не смогли разжать рот ребенка. Тогда они позвали взрослых, а сами вызвали скорую. После этого продолжили оказывать вместе с подоспевшими взрослыми первую помощь. Мальчик задышал еще до приезда скорой помощи. Благодаря героизму Степана, он остался в живых.

Родители гордятся сыном, но не удивлены его поступком.

– Степа всегда очень отзывчивый, всем помогает, у него много друзей. Поэтому я не удивлена тому, что он самоотверженно бросился на помощь, – говорит его мама Надежда.

Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, юный спасатель Степан Еременко перешел в девятый класс омской кадетской школы № 9 имени Д.Т. Язова. В учебном заведении его характеризуют как очень активного и отзывчивого кадета и товарища.

Степа растет в многодетной семье. У него есть младшая сестра и старший брат, поэтому мальчик не понаслышке знает, что такое взаимовыручка. А еще его папа отработал 16 лет в пожарной охране – служил огнеборцем в пожарной части предприятия поселения. И мальчику есть на кого равняться.