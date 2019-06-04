В Омске с ЕГЭ по русскому увезли на скорых двух школьников

У школьников Омской области сейчас горячая пора - они сдают обязательные экзамены. Среди обязательных предметов русский язык и математика, именно они становятся для многих школьников решающими. И если экзамен по математике, который школьники сдавали 29 мая, в нашем регионе обошелся без происшествий, то ЕГЭ по русскому языку заставил поволноваться не только школьников.

По сообщению городской администрации, с экзамена по русскому языку, который все выпускники сдавали 3 июня, в Омске на скорой увезли сразу двух выпускников из разных школ. Все подростки переволновались настолько, что у них подскочило давление. Когда они пожаловались на плохое самочувствие, их увели в медицинский кабинет при школе. Однако там им лучше не стало, поэтому выпускникам вызвали скорую. Школьников увезли в больницу.

Скорее всего, прерывать решающий экзамен они не хотели, несмотря на проблемы со здоровьем. Именно поэтому на всех пунктах проведения ЕГЭ всегда дежурят медики и психологи, которые объясняют школьникам, что они смогут сдать экзамен в резервный день.

- В день экзамена ученик, завершивший экзамен досрочно по состоянию здоровья, обращается в медицинскую организацию за соответствующей справкой. Данная справка вместе с заявлением участника предоставляется в ГЭК Омской области, где принимается решение о сдаче экзамена в резервный день. Выпускник, досрочно завершивший экзамен по уважительной причине, имеет право сдать данный экзамен в резервный срок. Резервный день по русскому языку - 26 июня, - пояснили в департаменте образования.

Поэтому школьникам, которым стало плохо, волноваться не стоит, у них попросту появилось больше времени не только для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ по предмету, но и морально.

Но не во всех регионах России сдача школьных экзаменов проходит гладко. Так, страшная история случилась со школьницей из Чебоксар - выпускница там умерла прямо на экзамене – она переволновалась настолько, что ее сердце не выдержало. Девушка страдала врожденным заболеванием.

Напомним, омские выпускники уже сдали экзамены по географии, литературе, математике, истории, химии и русскому языку. 5 июня они будут сдавать иностранные языки и физику, 10 июня - обществознание, 13 июня – биологию и информатику.