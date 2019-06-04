2019-06-04T17:10:28+03:00
Общество

В Омске с ЕГЭ по русскому увезли на скорых двух школьников

Теперь они будут сдавать экзамен в резервный день
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске с ЕГЭ по русскому увезли на скорых трех школьниковВ Омске с ЕГЭ по русскому увезли на скорых трех школьниковФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

У школьников Омской области сейчас горячая пора - они сдают обязательные экзамены. Среди обязательных предметов русский язык и математика, именно они становятся для многих школьников решающими. И если экзамен по математике, который школьники сдавали 29 мая, в нашем регионе обошелся без происшествий, то ЕГЭ по русскому языку заставил поволноваться не только школьников.

По сообщению городской администрации, с экзамена по русскому языку, который все выпускники сдавали 3 июня, в Омске на скорой увезли сразу двух выпускников из разных школ. Все подростки переволновались настолько, что у них подскочило давление. Когда они пожаловались на плохое самочувствие, их увели в медицинский кабинет при школе. Однако там им лучше не стало, поэтому выпускникам вызвали скорую. Школьников увезли в больницу.

Скорее всего, прерывать решающий экзамен они не хотели, несмотря на проблемы со здоровьем. Именно поэтому на всех пунктах проведения ЕГЭ всегда дежурят медики и психологи, которые объясняют школьникам, что они смогут сдать экзамен в резервный день.

- В день экзамена ученик, завершивший экзамен досрочно по состоянию здоровья, обращается в медицинскую организацию за соответствующей справкой. Данная справка вместе с заявлением участника предоставляется в ГЭК Омской области, где принимается решение о сдаче экзамена в резервный день. Выпускник, досрочно завершивший экзамен по уважительной причине, имеет право сдать данный экзамен в резервный срок. Резервный день по русскому языку - 26 июня, - пояснили в департаменте образования.

Поэтому школьникам, которым стало плохо, волноваться не стоит, у них попросту появилось больше времени не только для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ по предмету, но и морально.

Но не во всех регионах России сдача школьных экзаменов проходит гладко. Так, страшная история случилась со школьницей из Чебоксар - выпускница там умерла прямо на экзамене – она переволновалась настолько, что ее сердце не выдержало. Девушка страдала врожденным заболеванием.

Напомним, омские выпускники уже сдали экзамены по географии, литературе, математике, истории, химии и русскому языку. 5 июня они будут сдавать иностранные языки и физику, 10 июня - обществознание, 13 июня – биологию и информатику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Омский блогер побывал на съемках финала шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
Долги в наследство
Омичи смогут до 30 сентября подать заявки на получение матпомощи на приобретение приставок для цифрового ТВ
В магазинах Омской области есть запас телеприставок для приема цифрового сигнала
В Омске ищут с октября пропавшую пенсионерку
В Омске на 4 дня перекроют центр города
В больнице под Омском подделывали справки рабочих-вахтовиков
В Омск придут проливные дожди и похолодание
Омич убил знакомого из-за места за столом
Пьяный омич угнал у знакомого машину и разбил ее
Омича, застрелившего медведя, осудили на 3 года
Когда надо лечить зубы
Подросток без прав устроила аварию и перевернула машину под Омском
Улучшать качество жизни
Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за первый квартал этого года
После жалоб омичей на вонь в Нефтяниках в воздухе нашли загрязнения
Больше 5 тысяч омичей подали заявления об отказе заключать договор с регоператором по мусору
В Омске двое бомжей разрушили стену гаража, чтобы украсть дверь
С омичей, которые едут стоя, маршрутчики берут по 30 рублей за проезд
Омский депутат подарил детям конфеты со своим именем на обертке
Омичей испугала загадочная вспышка в Старом Кировске
Омичка оформила карту по поддельному паспорту и украла 5 млн
В Омске мальчик, играя с машинкой, спалил гараж